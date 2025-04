“Estamos condenados a entendernos”: Tuto no se cierra a un posible acuerdo con Samuel, aunque ratifica que “la alianza Libre será registrada como tal”

El bloque de unidad proclamó a Samuel Doria Medina como su candidato para los comicios nacionales. Tuto adelantó que irá por su lado y registrará a Libre, con la que buscará la Presidencia.







Fuente: Unitel

“Lo que vimos ayer fue el intento de consumar una emboscada artera”, así calificó Jorge Tuto Quiroga la proclamación de Samuel Doria Medina dentro del bloque de unidad en el que, el empresario, será candidato para las elecciones del 17 de agosto.

Quiroga remarcó que el compromiso que asumieron los líderes políticos era hacer un sistema de encuestas en reserva y que solo Carlos Mesa sea el vocero único, sin embargo “tristemente del lado de Unidad Nacional nunca respetaron eso y diseminaron toda la supuesta reserva que contaminaba el trabajo de campo y que exponía a inhabilitaciones o riesgos legales”.

En ese contexto, remarcó que seguirá trabajando en el marco que anunció antes de conformar el grupo de líderes opositores. “La alianza Libre será registrada como tal, yo nunca pretendía otra cosa; en el marco de este bloque lo que queríamos en marzo, a tiempo, era hacer un sistema que permita una unidad, no se lo logró”.

¿Con estas declaraciones, se cierran puertas para una futura alianza con Samuel Doria Medina? “De parte mía voy a hacer todo lo posible porque estoy convencido de que estamos condenados a entendernos, destinados a concertar”.

“Hay tiempo. El día de la reunión se propuso varios mecanismos en el marco de la ley para junio para julio, no fueron escuchados porque claramente este operativo, esta emboscada estaba en marcha. Yo no voy a hacer algo ilegal que permita que el MAS me inhabilite”, manifestó Quiroga a UNITEL.

Un bloque, dos candidaturas

A casi cuatro meses de la conformación del bloque de unidad de la oposición, la bifurcación fue reflejada este miércoles por dos de sus integrantes: Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, quienes señalaron que tienen intención de ir a los comicios manejando un discurso de unidad, pero sin haber ya una sintonía entre ambos.

“Aquí estamos los que no nos rendimos, los que creemos en la unidad y los que vamos a trabajar en la reconciliación del pueblo boliviano”, señaló Doria Medina y manifestó que se cumplirán con los plazos del calendario electoral para presentar la alianza y los candidatos.