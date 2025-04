Evo Morales asegura que no quiere vigilias y que “no le importa que lo detengan”

La vigilia de apoyo a Evo Morales se instaló a fines de octubre. Desde entonces, el líder de los cocaleros no sale del trópico de Cochabamba ante la orden de aprehensión que existe en su contra por la investigación de presunta trata de personas

[Foto: Evo Morales] / Evo Morales en el trópico de Cochabamba

Fuente: Unitel

Este sábado Evo Morales asistió al acto de proclamación que se organizó en el municipio cochabambino de Entre Ríos, donde dijo que no quería vigilias y que no le importaba que lo detengan.

Morales agradeció el respaldo que ha venido recibiendo de sus afines y aseguró que no quiere que existan personas haciendo vigilia día y noche ante la orden de aprehensión en su contra por un delito de presunta trata de personas.

“Yo no quiero que los compañeros estén día y noche haciendo vigilia, no me importa que me detengan” señaló en su discurso.

El líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba, aseguró que sus bases le dijeron que la vigilia es un mandato que están obedeciendo.

De acuerdo a un programa radial de Morales, la vigilia se instaló desde el 27 de octubre y desde esa fecha, el expresidente tampoco sale del trópico de Cochabamba.

En el acto Morales señaló que en caso de que llegue al gobierno un partido que no sea de izquierda volverá a aplicarse la política “coca cero”. Por ello, volvió a pedir la unidad a sus seguidores.

Morales reiteró también que ya cuentan con un partido político para participar de las elecciones generales y asegura que está habilitado. Es más, el líder de los cocaleros del trópico de Cochabamba, dice que en caso de que sean las elecciones este sábado ganaría con el 60% de los votos.

“Somos rival electoral, saben que vamos a ganar; compañeros, nacional e internacionalmente estamos habilitados (…) si mañana fueran las elecciones con seguridad ganamos con más del 60%”, dijo Morales.