Evo Morales sólo puede ser candidato a “jilakata” de la cárcel de Chonchocoro, dice el senador Morón

En el ámbito carcelario, el jilakata es el preso de mayor autoridad por ser el más antiguo y que extorsiona a los nuevos detenidos.

“El señor Evo Morales sólo puede ser candidato a jilakata de Chonchocoro. La Constitución Política del Estado ya le dijo no; el 21 de febrero ya le dijo no; los organismos internacionales le dijeron no, y el pueblo boliviano le dijo que no puede ser candidato. evo Morales es el culpable de toda la catástrofe que estamos viviendo los bolivianos”, sentenció hoy el senador de CREEMOS por Santa Cruz, Erik Morón.

El Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señala que el jilakata, en un recinto penitenciario, es un “preso de mayor autoridad por ser el más antiguo, que suele extorsionar a los nuevos detenidos, arrebatándoles su dinero o sus pertenencias”.

La dura expresión del legislador se da en el contexto de la insistencia de Morales en sentido de que volverá a candidatear a la Presidencia del Estado con una nueva agrupación denominada “Evo Pueblo”.