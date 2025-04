¿Evo se queda sin partido? «Creo que ya estamos cerca de romper», revela el dirigente del FPV

El conflicto se activó luego de las declaraciones de Evo Morales, quien deslizó que tiene otras opciones de sigla. El presidente del FPV, Eliseo Martínez, ha reunido a su dirigencia para «analizar» el futuro del acuerdo.

La tensión ha llegado a la alianza que Evo Morales y el Frente Para la Victoria (FPV) rubricaron hace dos meses, el 20 de febrero, un acuerdo de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

El conflicto se activó luego de las declaraciones de Morales, quien deslizó una posible ruptura del acuerdo. El presidente del FPV, Eliseo Martínez, ha reunido a su dirigencia para «analizar» ese tema, aunque consideró que están «más cerca de romper».

Lo que dijo Evo

«Compañeros, hemos hecho un acuerdo, no alianza, con Frente Para la Victoria, espero que respete el acuerdo», señaló Morales.

«Pero quiero decirles, como somos una fuerza política tan importante, hay otros que nos ofrecen (la sigla), no quiero comentarles, no se preocupen de eso, compañeros, no quiero hablar por razones de seguridad», añadió en una reunión con la delegación de la Central Regional Única de Trabajadores Campesinos de Chihulake, del municipio de Vacas, en Cochabamba.

Martínez respondió a esas declaraciones y dijo en el programa Poder, Medios y Miedos que él y su dirigencia estaban «analizando las declaraciones del señor Evo Morales».

En ese marco, el dirigente comentó la «carga» que representa Morales para su dirigencia y con base en las recientes declaraciones anunció que estaban «más cerca» de romper el acuerdo.

«Era carga tremenda, nuestros principios son muy distintos, de ellos también y mañana (miércoles) vamos a hacer conocer todo eso», comentó.

«Hasta los mismos periodistas decían ‘cómo, pues, con un violador, con un asesino va a hacer’ (alianza). Mier… que hemos soportado todo eso», señaló el principal dirigente del FPV.

Fricciones

La molestia surge por varios factores, uno de ellos la nominación del candidato a la Vicepresidencia. El fin de semana, el nuevo partido del líder cocalero Evo Pueblo definió invitar al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé para esa candidatura, sin tomar en cuenta las propuestas del FPV.

¿Están más cerca de romper que de continuar? «La verdad estamos así, creo que ya estamos cerca para romper«, respondió Martínez.

Luego añadió: «Si tienen otras (opciones), que le vaya mucho mejor, con suerte».

Martínez dijo que las definiciones de esa reunión programada para la noche del martes se harán conocer a las 10.00 de este miércoles en una conferencia de prensa en La Paz o Cochabamba.