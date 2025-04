Exagente de inteligencia del Ejército presume que audios presentados en el documental 26J son montados

Fuente: ANF

En el documental ¿Qué pasó el 26J? elaborado por el Ministerio de Gobierno en el que se incorporan varios audios y conversaciones entre los supuestos implicados; el capitán y exagente de inteligencia del Ejército Sergio Castro presume que fueron montados y solo se exponen fragmentos.

“Sí, tienen ese efecto, los audios son auténticos, las voces son reales no es inteligencia artificial, pero los audios muestran el fragmento que a ellos les conviene porque hay que ver en base a qué esa persona dijo eso. Los audios del video son reales, pero no están mostrando todo el contexto por qué dijo eso y en base a qué lo dijo”, sostuvo en declaraciones a la ANF.

La semana pasada se presentó un video que dura casi una hora y media donde se muestra cómo supuestamente se planificó el “golpe militar fallido”, liderado por el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. En el mismo se implicó a otras personas, militares y civiles, entre ellos el abogado Jorge Valda.

En ese sentido, el capitán explicó que, cuando los agentes de inteligencia se infiltran en un determinado grupo de personas generan un espacio para entablar una conversación la cual es grabada, posteriormente se edita y se usan algunas partes en base a la situación coyuntural.

Inconsistencias

Por otra parte, el exagente de inteligencia dijo que existen varias inconsistencias que se muestran en el documental. Por ejemplo, la imagen política de Zúñiga se trabaja a partir de julio de 2023, reveló que le ordenaron ejecutar una estrategia psicológica para impulsar el perfil del exjefe militar.

“Eso ocurrió un año antes, cuando yo recibí la orden de Juan José Zúñiga de manejar la imagen política en base a operaciones psicológicas. Entre junio y julio de 2023 ellos me dan la orden para generar la imagen política de Juan José Zúñiga ¿cómo se hace la imagen psicológica? se identifican cuatro aspectos: llegar a niños, mujeres, ancianos y animales es por eso que la primera actividad fue denominada ‘un cariño que deja huella’”, explicó.

El 28 de agosto de 2023 se llevó a cabo la campaña “un cariño que deja huella” para promover el cuidado de los canes, evento en el que participó Zúñiga, la actividad se desarrolló en el Colegio Militar Gualberto Villarroel.

A la vez, dijo que Zúñiga entregó pozos de agua en el municipio de Uncía, en el departamento de Potosí, los cuales fueron construidos por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).

“Después empezó a hacer entrega de obras, entrega de pozos de agua que, la construcción, se lo hace a través de Cofadena. Esa institución pertenece a las Fuerzas Armadas y depende del Ministerio de Defensa, pero el que debía entregar esas obras es el gerente de Cofadena, no el general Zúñiga”, explicó.

Según un reporte de la Alcaldía de Uncía, el 23 de diciembre de 2023 el exjefe militar llegó hasta ese municipio para inaugurar la perforación de pozos de agua, incluso se menciona la participación de la senadora del MAS Ana María Castillo.

Juan José Zúñiga en la inauguración de perforación de pozos de agua en Uncía. Foto: Captura

En relación a Fernando Hamdan, negó que recién en 2024 Zúñiga lo haya conocido. Aseguró que desde 2018 lo siguió la Compañía de Inteligencia 300. En 2019, Zúñiga asumió la dirección de ese grupo y ordenó que se continúe con ese trabajo.

“Desde el 2018 se hace seguimiento a Fernando Hamdan, Zúñiga tiene conocimiento de esas actividades desde 2019 cuando él asume la dirección del grupo 300 de Inteligencia y se le pasan todos los reportes de inteligencia. Ordeno que se continúe con el seguimiento a Fernando Hamdan”, indicó.

Desarticular a la oposición

Por otra parte, el militar dijo que uno de los objetivos del supuesto golpe fallido es neutralizar a los actores de oposición a través de procesos penales y generando temor para que expresen su disidencia con el Gobierno.

“La ejecución de un autogolpe o de un golpe fallido ¿realmente fue fallido o está sirviendo para empezar a desarticular elementos de oposición? de qué manera lo hacen: primero, los involucran en procesos penales; segundo, generan temor de hablar e incluso los medios de comunicación no quieren hablar de esto por temor de que les inicien procesos por instigación pública a delinquir”, precisó.

Dispuesto a declarar

Esas declaraciones surgen luego que el uniformado fuese aludido por el Ministerio Público en la imputación que presentó contra Valda, donde señaló que el jurista podía influir en los testigos que fueron partícipes de la asonada militar. Afirmó que está dispuesto a comparecer y contar lo que realmente pasó y desde cuándo se originó ese hecho.

“La fiscalía me está colocando como testigo, perfecto, acepto ser testigo y quiero hacer público que voy a testificar y voy a mostrar todas las pruebas. Lo correcto sería que a mí me dejen declarar, me interroguen para que pueda presentar todos los descargos porque hay inconsistencias en la declaración del mayor Sanjinés y el documental que presentó el Gobierno”, sostuvo.