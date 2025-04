Exasesor de Milei no ve candidatos en Bolivia que “enamoren a la gente”

El exasesor de la campaña del presidente argentino Javier Milei, hizo un diagnóstico duro sobre las campañas que se viene realizando en el país con miras a las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Dijo que los candidatos no se están preocupando en conocer las necesidades de la gente, que se está subestimando demasiado al electorado, que los postulantes no recorren las calles y que no ve un candidato que “esté enamorando a la gente”.

Fernando Cerimedo, exasesor de la campaña de Milei, estuvo conversando en el Desayuno Informado sobre su visión de las estrategias que están utilizando los aspirantes al sillón presidencial del país y su experiencia en el uso de las herramientas digitales, como un arma en tiempos donde el trabajo de campaña territorial va tomado de la mano de la llegada a través de los equipos digitales.

“El manual político en Bolivia está obsoleto”, aseguró Cerimedo y recordó que el constante cambio de la política en el mundo, hace que no se puedan generar estrategias con criterios preestablecidos, al mismo tiempo de apuntar que ahora los me gusta de las páginas ya no tienen el peso que tiempo atrás tenían en las redes sociales.

Para Cerimedo lo verdaderamente importante ahora es que la gente en las redes sociales hable sobre los candidatos, que expresen sus posiciones respecto a sus propuestas y que generen comentarios respecto a esto. De acuerdo con el experto, cuenta más las búsquedas de un postulante, los comentarios que hacen sobre él y lo que la gente termina guardando de sus propuestas, que aquellos buenos videos que solo lo muestran haciendo planteamientos respecto a lo que pretender hacer.

Cerimedo, que viene trabajando hace más de un año en el país para diferentes empresas privadas en análisis de la coyuntura política y social, lamento que hasta ahora no haya visto candidatos empatizando con las realidades de la población y cuestionó el falso debate sobre las encuestas que se ha posicionado en la opinión, además de calificarlo como un error de estrategia por que, desde su análisis, la gente no cree en estos estudios y tampoco en la política, por lo que delegar una toma de decisión en este aspecto le parace un gran error.

El exasesor de Milei a tiempo de opinar sobre las campañas que ahora están moviendose en las redes sociales y los medios de comunicación, indicó que no observa un postulante que esté “enamorando el electorado” y que “los candidatos están viviendo en un microclima” alejado de las preopcupaciones y necesidades de los votantes.

“He visto candidatos nuevos, repitiendo viejas fórmulas”, lanzó el asesor y a tiempo de referirse a las campañas que ha estado viendo en el país, hablo sobre aspirantes que siguen dando plazos para la solución de problemas, cuando la gente espera soluciones inmediatas o aquellos que parecen solo trabajar como candidatos eternos, sin verdaderas posibilidades de convertirse en autoridades.

“Todos se están manteniendo en un manual viejo” aseguró el exasesor de Milie y dijo que la fórmula para ganar una elección, radica en la mezcla de la campaña en territorio y en las redes sociales. Finalmente Cerimedo a tiempo de asegurar que nunca asesoría a Cristina Kichner y reiterar que no ve candidatos enamorando a los bolivianos, dijo que Javier Milei fue el candidato ideal para Argentina en 2023, pero que no estaba seguro si luego podría haber tenido el mismo impacto que generó y tampoco si hacia adelante podría repetir el fenómeno generado en su elección.