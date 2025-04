Exministro de Justicia revela que hubo irregularidades en la toma de la primera declaración de Zúñiga

Iván Lima, exministro de Justicia, reveló que hubo irregularidades en la primera toma de declaración del general Juan José Zúñiga horas después de supuestamente gestar un golpe de Estado en junio del año pasado. La autoridad recordó que no estuvo de acuerdo con la manera en la que se actuó y ese día decidió abandonar la Casa Grande del Pueblo.

Fuente: ANF

El exministro contó que entre las 19.00 y 22.00 del 26 de junio del 2024, sucedieron situaciones “que no eran las más adecuadas” en cuanto al debido proceso.

“Un periodista le hace la pregunta (a Marianela Prada) por qué ha fracasado este golpe, y ella recibe la declaración de Eduardo (Del Castillo) y lee la respuesta de Zúñiga. Esa es la parte que a mí me preocupó, me molestó, hubo una diferencia de criterios, me retiré de la Casa Grande, no participé de la conferencia; y fui muy crítico en ese momento con esa declaración, porque esa declaración tiene que tener, por más que se trate de Zúñiga, todas las características del debido proceso”, reveló Lima esta mañana en Radio Fides.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aproximadamente a las 14.00 del 26 de junio del 2024, un grupo de militares llegó a Plaza Murillo al mando del general Zúñiga para supuestamente deponer al presidente Luis Arce y tomar las riendas del país. Sin embargo, el desorden sólo duró un par de horas, porque los uniformados se replegaron pasando las 17.00.

La exautoridad indicó que los actuados judiciales contra esa movida militar iniciaron a las 15.00, porque había un juez cautelar, un inicio del proceso y un caso penal abierto.

“Lo que ocurre después de que lo aprehenden a Zúñiga, lo llevan a que presten su declaración y luego Eduardo Del Castillo le entrega a Marianela Prada la declaración de Zúñiga, es ya parte del proceso penal formal, con el cual yo no he estado de acuerdo. Creo que en ese momento, cuando se toma la declaración de Zúñiga, entre las siete y diez de la noche, había una serie de condiciones que no eran las más apropiadas”, resaltó el exministro de Justicia.

La semana pasada, el Ministerio de Gobierno presentó un documental para contar su versión sobre lo que sucedió el 26 de junio del año pasado. El material fue duramente criticado porque se intentó involucrar a profesionales de la sociedad civil en ese caso.

La jornada pasada, el ministro de Justicia, César Siles, adelantó que ya se preparan otras seis sentencias condenatorias contra los implicados.

//FPF//