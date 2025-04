Familiares de las víctimas de Yani piden resarcimiento y acciones contra cooperativa

La mañana de este lunes bloquearon la avenida Sucre, en la urbe paceña, donde exigieron que las autoridades esclarezcan el atentado que se cobró cinco vidas.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Los familiares de las cinco víctimas de la explosión que se cobró cinco vidas en el cantón minero Yani, en Sorata, exigen un resarcimiento y que la cooperativa acusada de ser la causante del atentado responda ante la justicia.

«Hay responsables, son los que han atacado, los responsables son los de la Cooperativa 3 de Mayo, mi hermano murió, ha quedado hecho pedazos», declaró a la prensa el hermano de Víctor Mamani, una de las cinco víctimas fatales del hecho.

La madrugada del jueves pasado, una potente explosión en el campamento de la cooperativa Hijos de Ingenio dejó un saldo fatal de cinco fallecido, cuantiosas pérdidas y un herido, presumiblemente el causante de detonar el explosivo, quien sufrió una fractura expuesta en los miembros inferiores.

«Mi esposo ha ido a trabajar solo, luego me he enterado que cruelmente me lo han asesinado, tenemos dos hijos, uno de ocho años, el otro de 11, él era mi sostén, pido justicia, estoy delicada de salud, he tenido tres operaciones», señaló entre lágrimas la esposa de Víctor, un cocinero que apenas se había incorporado al campamento y cuyo cadáver acabó cercenado por la potencia de la explosión.

Los parientes de los fallecidos bloquearon la mañana de este lunes la avenida Sucre, frente a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Llegaron hasta ese lugar con los féretros de dos de los fallecidos y exigieron que los titulares de la Cooperativa 3 de Mayo se hagan responsables de los daños causados.

Por el hecho, el hombre que resultó herido guarda detención domiciliaria, en virtud de la lesión que sufrió al presuntamente detonar el explosivo. Asimismo, los investigadores continúan con las pesquisas del caso.