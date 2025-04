Fiscalía: Diputado Ribera conoció horas antes que Zúñiga ordenó la movilización militar y estaba a cargo de escribir un pronunciamiento

Los indicios fueron hallados en el celular del activista Fernando Hamdan, quien intercambió mensajes de voz y texto e implicó al legislador, analistas económicos, un periodista y un abogado, según versión de la fiscal Elba Sanjinez.

Por Carlos Quisbert

Fuente: Visión360

De acuerdo a la versión de la fiscal Elba Sanjinez, expuesta en una de las imputaciones presentadas en el caso de la revuelta militar del 26 de junio de 2024, el diputado de Creemos, Richard Ribera, conoció, con horas de anticipación, la movilización de tropas que ordenó el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, además que estaba a cargo de escribir un discurso. La defensa del legislador no se pronunció hasta el cierre de este artículo.

Los indicios fueron hallados gracias a las pericias informáticas realizadas al teléfono del activista Fernando Hamdan, con quien el legislador intercambió mensajes de voz y de texto en WhatsApp. Estos hechos sirvieron como fundamento para que la fiscal emita la una orden de aprehensión en contra del legislador, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, en calidad de cómplice.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el pasado domingo que existen tres procesos penales en relación a la revuelta militar, en el primero se procesa a Zúñiga y otros 21 militares del servicio activo, pasivo y civiles. En una segunda investigación están incluidos más militares del servicio pasivo y en un tercero la mayoría de los sospechosos son civiles, analistas económicos y políticos, como Jaime Dunn, Gonzalo Chávez, Paul Coca, además de un periodista retirado, el abogado Jorge Valda y el diputado Richard Ribera.

Mensajes

“En este momento los militares están tomando el control del país, se exige que estos militares entreguen su patriotismo a la nación, que restauren la democracia que liberen a los presos políticos y que anulen la sigla del MAS que tanto daño nos viene haciendo”, fue el mensaje de voz enviado por Hamdan al diputado Ribera, a las 13.50 del 26 de junio de 2024.

Así lo establece el informe técnico IITCUP – RUP 01019504-XX presentado en la imputación que contra el abogado Valda.

A ese primer mensaje, que da a entender que ambos sabían que se referían al movimiento de tropas dirigido por Zúñiga, el diputado Ribera cuestiona el por qué no piden algo más.

Entonces, Hamdan vuelve a enviar un mensaje de voz a Ribera, en el que se revela que el diputado estaba a cargo de escribir un pronunciamiento y que un tercero ya había publicado otro.

“Hermano estoy bajo mucha tensión no puedo llenar un discurso completo confío que, con el mejor criterio, lo puedas hacer tú… te pido, sobre todo, no he querido hablar con Nelson, sería bueno que cuando suceda, entiendan de que ustedes toman el control y lo que tenemos que exigir es que la ciudadanía controle a los militares, ¿no? Que lo hagan sí, pero para esto, la misión de hacerlo es básicamente lo que publicó Nelson con sus siete puntos para lo del viernes. Entonces hay que entender, tenemos que resolver y salvar al país, esa es otra cosa que no te puse es necesario salvar Bolivia, necesitamos que este Gobierno militar sea de emergencia y salvación nacional”, responde Hamdan.

El informe señala que estos mensajes y otros, con otros actores, se emitieron al menos dos horas antes de que se viera el primer vehículo blindado entrando a la plaza Murillo. Es más, el presidente Luis Arce alertó sobre esta movilización a las 14.57, por su cuenta de X.

“Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse”, decía el mensaje del Mandatario.

En ese contexto, ayer (lunes) se aprehendió al diputado Ribera el momento en que arribó al aeropuerto de El Alto, ejecutando una orden de aprehensión emitida el 11 de abril.

El legislador ha rechazado toda relación con lo que el ministro de Gobierno califica “golpe de Estado fallido” y para hoy se prevé que sea sometido