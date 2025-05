Ganaderos denuncian venta de productos de contrabando para el rubro ganadero

El sector ganadero en Santa Cruz, advierte que el contrabando de productos pone en riesgo al ganado, esta vez con un insumo que se importa y que está siendo ofrecido de forma irregular y sin sello sanitario por proveedores no autorizados.

Ante esa situación, desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), se advirtió que los productos de contrabando ponen en peligro la sanidad de los animales y también las inversiones que realizan.

Remy Montaño, denunciante, indicó que los propios consumidores y ganaderos que buscan fortalecer a su ganado, denunciaron que personas ajenas a la institución empezaron a comercializar el insumo, pero éste no cumplía con los requisitos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Este producto lo que hace es facilitar al animal, la digestión, para que no pierda la capacidad de transformar lo que él come en proteína animal, ya sea para carne o leche. Pero nos hemos encontrado con gente que está ofreciendo el producto, no sabemos si logran falsificarlo, pero no tiene las condiciones ni garantías disponibles para el ganadero”, sostuvo.

Aseguran que el efecto del consumo de un producto de contrabando, es que se desconoce las propiedades y si generan los mismos beneficios, y el producto al ser ingerido por el animal, también pone en riesgo su vida y como consecuencia, la inversión del ganadero.