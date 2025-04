Gloria a Cristo Dios que ha vencido la muerte

Desde el Domingo de Ramos la comunidad cristiana Urbi et Orbi, abrió su corazón y espíritu para agitar las palmas recordando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que marca un primer momento de su grandeza y humildad para enseñarnos que en la vida del ser humano creación perfecta de Dios el amor y la esperanza son los valores inestimables que deben sobreponerse a situaciones alejadas de los verbos: amar y reconciliar.

El Lunes Santo Jesús llegó a Betania por invitación de María hermana de Lázaro y allí en su casa estaba también Martha. La actitud de María que roció los pies de Jesús con el mejor perfume y los secó con su cabello no agradó a los judíos que lo perseguían, y como el sabía que estaba viviendo la entrada de su pasión, en aquel momento nos enseñó que Lázaro a quien lo había resucitado pocos días atrás de su arribo a Betania representa la vida y Judas Iscariote la muerte. En campos y pueblos, ciudades y metrópolis encontraremos personas humildes y servidoras de Dios y otros que ocultados en la sombra de sus ideas y pensamiento delatan y traicionan por pocos denarios a justos e inocentes.

El Martes Santo Jesús estando con sus apóstoles se perturbó y dijo estoy seguro qué uno de ustedes me va a entregar. Pedro al preguntar ¿quién es?, Jesús le respondió el que ha metido sus manos al plato. Aquel al que le daré el bocado mojado. Dudando todavía Judas quedó sorprendido por ser señalado por Jesús que controlaba todo y conocía de sus malas intenciones. En el momento en que Jesús les dijo que ya no estará mucho tiempo con los discípulos se retiró y Pedro al saber que Judas lo entregaría a los sacerdotes y a las autoridades judías decidió seguirlo, pero Jesús en señal de advertencia le dijo ¿tú darás la vida por mí?, te aseguro que antes que cante el gallo tres veces me negarás. La consecuencia y lealtad con los principios y valores de la vida. son vitales para las familias, congregaciones sociales y las autoridades que pensando que tiene el dominio del poder pasan la línea roja de decidir por la libertad y vida de otros. Este mundo debe ser de caridad de respeto en la esfera pública y privada en la que no haya espacio a la diatriba, cinismo y complot.

El Miércoles Santo Judas como hablaba con los enemigos de Jesús fue donde los sumo sacerdotes que le ofrecieron 30 monedas de plata para entregarlo a Jesús. Se dejó llevar por el demonio, por el amor al dinero y por eso hizo la traición a Jesús, y quien hace el mal debe asumir las consecuencias.

El Papa Francisco en su prédica en Miércoles Santo a todos los cristianos del mundo reflexiona sobre sobre la traición de Judas Iscariote y advierte sobre la tentación de traicionar principios por intereses personales, instando a la autoexaminación.

El Pontífice subrayó que “el diablo entró en Judas”, lo que lo llevó a traicionar a Jesús. Advirtió que “el diablo es un mal pagador” que promete mucho, pero al final deja a las personas en la desesperación. Asimismo, instó a reflexionar sobre los “tantos judas institucionalizados en este mundo” que explotan a los demás.

En Jueves Santo existen cuatro momentos claves para la comunidad cristiana: La institución de la eucaristía que requiere fe en lo que celebra la iglesia, la institución del orden sacerdotal, el mandamiento del ejemplo del lavatorio de los pies y la adoración del Santísimo Sacramento vigilando con Jesús que está tomado preso. Jesús al lavar los pies enseña que no todos están limpios y que los discípulos deben lavarse los unos a los otros. Me llaman maestro por esta acción de despojarme del manto y hacer el lavatorio, sí lo soy, con esa respuesta a sus discípulos les enseñó la humildad. El lavatorio de los pies es signo de reconciliación. Jesús se presenta como el verdadero cordero pascual y la Eucaristía requiere una vida abierta a la comunión de Dios. Nuestros cuerpos que reciben la comunión ya no son corruptibles, y los sacerdotes al partir el pan en cuerpo de Jesús y el vino en su sangre nos limpian de toda impureza al recibir a Jesús en cuerpo y alma. Oremos por los sacerdotes y que haya más vocaciones sacerdotales.

El Papa Francisco no participó en la Misa Crismal. Su mensaje fue leído por el Cardenal Demenico Calcagno en jueves Santo, escribió: “El campo es el mundo. Nuestra casa común tan herida, y la fraternidad humana, tan negada pero imborrable, nos llaman a tomar posición”.

Indicó, “La cosecha de Dios es para todos; un campo vivo, donde crecen cien veces más de aquello que fue sembrado. Que nos anime, en la misión, la alegría del Reino, que recompensa todo esfuerzo” y animó “Pongan atención, ¡nunca hay que desanimarse, porque es obra de Dios! ¡Creer, sí! ¡Creer que Dios no fracasa conmigo! Dios nunca falla”.

Puntualizó “El año jubilar representa así, para nosotros los sacerdotes un llamado específico a recomenzar bajo del signo de la conversión. Peregrinos de esperanza para salir del clericalismo y convertirnos en anunciadores de esperanza”.

En momentos en que la Iglesia conmemora la misa de la última cena de Jesús, se conoció que el Papa Francisco no dejará de asistir a uno de los actos más simbólicos de su pontificado la visita a una cárcel. Trascendió que se trasladará a horas 16:00 para visitar a los internos de la cárcel Regina Coeli, la que sería muy breve en su saludo y lavado de los pies.

El Viernes Santo Jesús fue Crucificado en un lugar llamado Gólgota y antes de expirar exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Tengo sed, Todo está cumplido. Padre, ¿en tus manos encomiendo mí espíritu? y un soldado para comprobar que estaba muerto le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Fue bajado de la Cruz lo envolvieron en la Sábana Santa y lo enterraron en una roca. Su pasión y muerte de Jesús ha pasado por un proceso de sufrimiento, violencia oral y tortura e inclusión de la pena de muerte en la Cruz. Jesús fue varón de dolores, violencia sostenida e injusticia de la gente.

Jesús vive el sufrimiento sin piedad, no se venga, pero encara. Jesús vino al mundo para dar testimonio de la verdad, el quiere amar aún a costa de la muerte. Jesús exclamó mi reino no es de este mundo, sino recurriría a la violencia, yo soy rey para dar testimonio de vida y de la verdad. Que el mundo sepa el amor por su padre, sus hermanos y por la humanidad.

Jesús a lo largo de su vida pasión y crucifixión con piedad filial afronta la violencia con mansedumbre movido por un amor profundo.

Veneremos su Cruz todos los cristianos y la comunidad mundial como instrumento más eficaz de amor y libertad de Dios.

El Sábado Santo la comunidad cristiana celebra el Triduo Pascual (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo). Es un día de dolor y tristeza, destinado al silencio y reflexión, así como hiciera en el sepulcro María y los discípulos que la acompañaban en su sufrimiento.

San Pedro dice que Cristo murió una sola vez por los pecados, justos e injustos e incluso exclamó a los espíritus encarcelados.

El Santo Padre sobre el Sábado Santo compartió la reflexión que “Sábado Santo es el día del silencio de Dios”. Enfatizó que Jesús puesto en el sepulcro, comparte con la humanidad el drama de la muerte, un silencio que “habla y expresa el amor con la solidaridad con los abandonados de siempre”. Señaló que “este silencio de Dios es un acto de amor” ya que “Dios calla, pero por amor”. En este momento el Sábado Santo se convierte en un momento de espera por la vida que traerá la resurrección. Dijo también que la espera de la Virgen es un símbolo de amor que aguarda la manifestación de la resurrección.

El Papa Francisco concluyó que este Sábado Santo de amor silencioso es fundamental para que “se haga manifiesta y resplandeciente el día de Pascua” e invita a todos a vivir este Sábado Santo con un corazón abierto a la esperanza y a la promesa de la vida eterna.

Para la comunidad cristiana la fe es la base fundamental de la vida y el amor debe ser la base de las relaciones humanas y espirituales, añadió.

El Sábado Santo por la noche, la Misa de la Vigilia Pascual fue oficiada por el cardenal Giovanni Battista Re, ceremonia cargada de simbolismos que comenzó con la bendición del fuego en el atrio de la Basílica de San Pedro y el encendido del Cirio Pascual. Después se produjo la tradicional procesión con la entrada de los celebrantes en total silencio y a oscuras, y sólo con las velas encendidas para representar la ausencia de luz tras la muerte de Jesucristo. A la vos del diácono que pronunció tres veces la frase “Lumen Christi” (La luz de Cristo) se encendieron las luces de la basílica y comenzó la misa por el cardenal Giovanni Battista Re. Luego se leyeron las siete lecturas del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, cada una con sus Salmos y el Evangelio siguiendo la tradición cristiana.

En la homilía preparada por el Papa Francisco en su mensaje pidió: “Reproducir la Pascua en nuestra vida y convertirnos en mensajeros de esperanza, constructores de esperanza mientras tantos vientos de muerte aún soplan sobre nosotros”. Instó a los fieles a con su vida ser presencia de esperanza para “quienes carecen de fe en el Señor, para quienes se han extraviado, para los que se han rendido o caminan encorvados por el peso de la vida” y también “para quienes están solos o encerrados en su propio dolor; para todos los pobres y oprimidos de la tierra; para las mujeres humilladas y asesinadas; para los niños que nunca nacieron y para aquellos que son maltratados; para las víctimas de la guerra”.

El Domingo de Resurrección se abren mentes y corazones para decir Gloria a Cristo que ha vencido la muerte, vive y está entre nosotros para seguir alimentando nuestra fe y compromiso de amor y esperanza, respeto y hermandad.

La dirigencia del mundo debe unirse en la fe y su poder de dominio y riqueza reconfigurar en la más amplia equidad distributiva hacia los países más pobres, y construir la paz allí donde hay dolor y muerte, donde hay más de 12,600 fallecidos, 29.000 heridos y más de 2530 niños víctimas (tragedia en Ucrania). La esperanza es el diálogo diplomático bilateral para la paz en Ucrania. Para Bolivia y organizaciones políticas lo nuclear es el amor por la unidad de las familias, la democracia, los derechos fundamentales, el voto igualitario rural-urbano, sin anteponer intereses partidarios en días Santos inscribiendo en el OEP cinco Alianzas y once partidos políticos que aspiran a competir en las elecciones generales de 17 de agosto de 2025, fomentando así un sistema de poder dividido y mayor desazón para las familias bolivianas. Aprendamos las enseñanzas divinas en la Resurrección de Jesús, “Donde hay amor, allí está Dios”, “Allí donde hay fe, hay unidad como base fundamental para la comunidad”. ¡Gloria a Cristo Dios que ha vencido la muerte!

El Santo Papa Juan Pablo Segundo en Domingo de Resurrección enseña a los cristianos del mundo: “Jesucristo es el hijo de Dios y su retorno es una prueba de su divinidad. La muerte no es el final y la vida eterna es posible a través de la fe”.

Pedro Gareca Perales