Guido Añez: «Es una estupidez, nadie se puede declarar ganador con el 18 o 20% de apoyo»

En criterio de Añez la falta de estrategia de la oposición le está dando al MAS la victoria.

Santa Cruz.- Sobre las peleas internas entre los precandidatos del bloque de unidad, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, el analista político y exministro Guido Añez, expresó de manera contundente que “es una estupidez” que ambos pretendan declararse ganadores con el 18 o 20% de apoyo, según las últimas dos grandes encuestas de Red Uno y del empresario Marcelo Claure.

“Nadie se puede declarar ganador con 18, 15 o 20% de apoyo. Es un absurdo, es una estupidez”, dijo Añez en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Por la forma en la que manejan sus campañas, expresó el analista político, pareciera que ni Tuto ni Samuel tienen asesores porque muestran a la opinión pública “que no tienen estrategia política”.

“¿Qué ha generado esta crisis? Esta crisis la han generado dos encuestas. Dos encuestas han generado esta crisis. No la han generado la Corte Electoral (Tribunal Supremo Electoral). No, porque hubo un candidato que creía que estaba ganada la primaria y otro candidato que salió de atrás y que pintó mejor en el último tiempo”, manifestó el exprefecto de Santa Cruz y abogado.

Cada día la tensión en el bloque de unidad crece y lo que comenzó como un acercamiento entre opositores, hoy es una olla a presión a punto de estallar mientras el MAS mira de palco. En las últimas horas, Tuto rompió el silencio y acusó a Samuel de una “emboscada sistemática” en su contra por no cumplir acuerdos previos. Por su parte, Doria Medina y seguidores no tardaron en reaccionar y criticaron a Quiroga por llevar el conflicto por las encuestas ante el TSE.

“Estamos hablando de que aquí están perdiendo tanto Tuto como Samuel y está ganando el MAS. Entonces, la falta de estrategia política de ambos (opositores) le está dando al MAS una victoria porque ya desde hace una semana no hay pelea en el masismo, no hay mandamiento de apremio contra Evo (Morales), no hay la crisis de combustible, no hay la crisis del dólar y con el dólar a 13 (bolivianos), no hay exportación de carne. O sea, no hay ningún problema del Gobierno”, explicó Añez.

