GV San José cayó (2-3) ante un Once Caldas inspirado en La Paz

GV San José volvió a presentarse en la Copa Sudamericana por la tercera jornada del grupo F, esta vez como local en el estadio Hernando Siles de La Paz, y lo hizo con la obligación de sumar tras la dura goleada sufrida en Brasil ante Fluminense. Sin embargo, a pesar de mostrar una mejoría y empatar dos veces el partido, un triplete de Dairo Moreno sentenció la derrota por 2-3 frente a Once Caldas y dejó al conjunto boliviano en una situación crítica en el torneo.

Los primeros minutos del encuentro sirvieron para que ambos equipos se estudiaran. Fue recién a los 7 minutos cuando GV San José avisó con un centro que Raúl Becerra conectó peligrosamente, pero su remate se fue rozando el palo. Once Caldas optó por el juego de pases y remates de media distancia, aunque sin inquietar seriamente al arquero.

A los 27, un tiro libre del equipo boliviano rebotó en la barrera y todo parecía encaminarse a un 0-0 en la primera parte, pero un error en la zaga local permitió que Dairo Moreno aprovechara un balón suelto en el área y abriera el marcador a los 44 minutos (0-1).

Ya en el segundo tiempo, Once Caldas salió con todo y puso en aprietos a una defensa de GV San José que aún no se reponía del golpe previo al descanso. El equipo orureño intentaba sin claridad, mientras que la lluvia complicaba el juego en el campo. Fue entonces, a los 69 minutos, cuando Raúl Becerra encontró el empate con una gran definición tras un tiro de esquina que no pudo despejar la defensa visitante(1-1).

La alegría no duraría mucho. El goleador colombiano Dairo Moreno volvió a aparecer y, con un disparo potente tras una nueva desatención defensiva, puso el (1-2) para la visita.

El equipo local acusaba el desgaste físico y la falta de reacción, pero aún así logró volver a empatar tras otro tiro de esquina mal defendido por Once Caldas, que Jaime Villamil transformó en el (2-2) a los 78 minutos.

Cuando parecía que el empate se mantenía y ambos equipos repartirían puntos, Dairo Moreno selló su noche mágica con un tercer gol a los 88 minutos, tras otra falla en la última línea de GV San José. El 2-3 fue un mazazo del que ya no pudo recuperarse el conjunto orureño. Ni los cinco minutos de adición sirvieron para evitar una nueva caída en el torneo, que deja al equipo boliviano con pocas chances de clasificación.