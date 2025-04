“Habrá reunión donde se explicará”, señala el senador Loza tras ausencia de Andrónico en proclamación de Evo

En su criterio, los banners en el municipio de Entre Ríos, sede de la Federación cocalera de Andrónico, fueron colocados por funcionarios del Gobierno, que llegaron desde Santa Cruz, con el fin de pegar panfletos que no manifiestan el pensar de esa región.

eju.tv / Video: DTV

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El senador evista Leonardo Loza aseguró este lunes que la Federación Mamoré Bulo Bulo, del que Andrónico Rodríguez es líder, ratificó su apoyo a la candidatura de Evo Morales. En ese sentido manifestó desconocer la agenda del ahora presidente de la Cámara de Senadores, quien tampoco participó de una reunión reciente ni de la proclamación el pasado fin de semana, en ambos casos estuvo en el exterior y del que ahora esperan su explicación.

“Pegaron panfletitos acá y allá, pero no les salió, la Federación Mamoré Bulo Bulo se impuso el sábado. No sé cuál habrá sido la agenda del hermano Andrónico, en horas de la tarde nos enteramos que estaba fuera del país y que cuando tengamos reunión él explicará la circunstancia del por qué no ha estado presente en esta concentración”, sostuvo el legislador, tras indicar que próximamente habrá un encuentro donde Rodríguez debe explicar su ausencia.

“Mi respeto y mi admiración a la Federación Mamoré Bulo Bulo, a pesar de tanta guerra sucia, calumnia y contracampaña, los sindicatos y organizaciones sociales de esta Federación respondieron más de lo que creíamos”, aseguró Loza.

En su criterio, los banners en el municipio de Entre Ríos, sede de la Federación cocalera de Andrónico, fueron colocados por funcionarios del Gobierno, que llegaron desde Santa Cruz, con el fin de pegar panfletos que no manifiestan el pensar de esa región.

Las declaraciones de Loza se dan luego de que el presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, fue proclamado el sábado en la Federación Mamoré – Bulo Bulo, en el municipio de Entre Ríos, en el Trópico de Cochabamba, de la cual es presidente Andrónico Rodríguez, quien desde hace varias semanas ha establecido una distancia con quien fue su mentor.