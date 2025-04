Hassenteufel seguirá dirigiendo el TSE como vicepresidente

La elección del presidente queda sin fecha, sin embargo, esta acefalía no afecta orgánica ni legalmente el trabajo de los vocales electorales, ni institucional, explicó el vocal Tahuichi Tahuichi en declaraciones a Radio Panamericana.

Fuente: eju.tv con datos de Panamericana

La sala plena del Tribunal Supremo Electoral no eligió un nuevo presidente de ese Organismo Electoral, sí acordó que el presidente saliente, Oscar Hassenteufel, sea designado vicepresidente y en esa condición seguirá dirigiendo a esa institución, es decir, está a cargo de la organización de los comicios electorales del 17de agosto de este año. La elección del presidente queda sin fecha, sin embargo, esta acefalía no afecta orgánica ni legalmente el trabajo de los vocales electorales, ni institucional, explicó el vocal Tahuichi Tahuichi en declaraciones a Radio Panamericana.

Debido a la conclusión de los dos años de mandato de Hassenteufel fue necesario que los vocales en reunión de Sala Plena elijan de entre todos a un nuevo presidente; los vocales Tauhichi Tauhichi Quispe y Nancy Gutiérrez se autopropusieron, pero no recibieron apoyo de ninguno de los vocales. Internamente, se acordó que el ex presidente asuma la vicepresidencia y siga dirigiendo el TSE, quedando pendiente la elección del presidente sin fecha.

El vocal Tahuichi aseguró que la decisión tomada no expresa ninguna división, sino, al contrario una “cohesión” de la sala plena, es decir, acuerdo general ya que lo primordial es organizar y llevar a cabo los comicios del domingo 17 de agosto.

“He sido derrotado”, “falta confianza”

Tahuichi sostuvo que hasta hace una semana ninguno de los vocales quería postular a otro o autopostulares, y cuando él, se propuso como candidato a presidente, “la respuesta fue: silencio de sala plena. Considero que he sido derrotado y me deja la tarea de trabajar en la confianza de mis colegas y de la sociedad”, explicó.

El vocal añadió que acepta y toma de forma democrática esa derrota y más bien lo sucedido, lo motiva redoblar esfuerzos en un marco democrático, transparente y de entrega para ganar la confianza de los otros vocales y poder ser considerado para asumir a futuro dicha presidencia.

Tahuichi atribuyó esa negativa a otorgarle la presidencia a una presión que existe para dar continuidad a la directiva presidida por Hassenteufel, lo que es una fuerte señal en su favor porque sólo faltan 110 días a partir de hoy hasta el 17 de agosto: “Hay que apuntalar las elecciones”, dijo.

Los vocales retomarán la designación del presidente en una fecha futura, lo que definirán de forma interna.

Consultado si esta acefalía no es ilegal, el vocal explicó que el artículo 18, parágrafo 2 de la Ley 018, no establece un tiempo para elegir al nuevo presidente y que mientras ello no ocurra, la vicepresidencia asume el control por ausencia del presidente.

“No define un plazo, es entendido incluso como indefinido podemos asumir en cualquier momento (la decisión de elegir al nuevo presidente)”, concluyó.