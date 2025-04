Hombre británico descubre que su tatuaje fue usado por EEUU para identificar a miembros del Tren de Aragua

Una imagen corporal que pretendía ser un homenaje personal fue interpretada como parte de un patrón utilizado para vincular a individuos con estructuras delictivas transnacionales.

Por Alejandra Villalobos

Fuente: Infobae

Pete Belton, un ciudadano británico de 44 años, residente en Ilkeston, en el condado de Derbyshire, descubrió recientemente que una imagen de su brazo tatuado fue incluida por error en documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) como posible referencia para identificar a miembros del Tren de Aragua (TdA), una organización criminal venezolana considerada transnacional. La revelación, difundida por el equipo de verificación de BBC, ha generado preocupación en el entorno familiar de Belton, especialmente ante un viaje programado a Miami con su esposa e hija en agosto.

El tatuaje en cuestión muestra un reloj con la fecha y hora de nacimiento de su hija. Esta imagen apareció dentro de una colección de nueve fotografías que, según los documentos del DHS, podrían ayudar a detectar a presuntos miembros del Tren de Aragua. La lista incluye también tatuajes de estrellas, coronas y el logotipo “jumpman” asociado al exjugador de baloncesto Michael Jordan. “Soy solo un hombre promedio de mediana edad de Derbyshire”, declaró Belton a BBC, reconociendo que al principio le pareció una situación extraña, incluso algo cómica, pero que ahora teme ser confundido con un delincuente internacional.

Belton expresó su inquietud ante la posibilidad de que su familia pueda verse afectada por el error en plena frontera estadounidense. “En mi cabeza estoy pensando que si yo fuera parte del personal de control fronterizo y me viera entrar, pensaría: ‘Ahí viene uno, es el del documento’”, dijo en la entrevista. En tono irónico pero con cierta preocupación, agregó que teme que su viaje termine siendo “unas vacaciones todo incluido de seis meses en Guantánamo”.

El origen del error: una imagen publicada por un tatuador hace casi diez años

Según la investigación de BBC, la imagen del tatuaje fue tomada originalmente de una publicación en Instagram realizada por un tatuador con sede en Nottingham, quien compartió la foto en 2016. Una búsqueda inversa de imágenes reveló que la fotografía utilizada en el documento del DHS tiene una calidad inferior, pero muestra el mismo brazo y el mismo diseño de reloj.

La misma imagen también fue incluida en un informe publicado en septiembre de 2024 por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), donde se abordaban las actividades del Tren de Aragua. Tanto el DHS como el DPS fueron contactados por BBC para aclarar el origen de las imágenes, pero ninguna de las instituciones respondió directamente a las solicitudes de información. En una respuesta posterior por correo electrónico, el DHS aseguró que confía en la solidez de la inteligencia utilizada por las agencias policiales estadounidenses, señalando que sus evaluaciones “van mucho más allá de los tatuajes de afiliación y redes sociales”.

Fotografías extraídas de redes sociales han aparecido en guías de seguridad elaboradas por agencias federales. (Crédito: US Department of Homeland Security) Fotografías extraídas de redes sociales han aparecido en guías de seguridad elaboradas por agencias federales. (Crédito: US Department of Homeland Security)

Un sistema de evaluación que asigna puntos por tatuajes

El uso de tatuajes como indicio de pertenencia a organizaciones criminales ha sido cuestionado por múltiples expertos y defensores legales. Documentos judiciales recientes revelan que los agentes de inmigración de Estados Unidos están aplicando un sistema de evaluación denominado “Alien Enemy Validation Guide”, que otorga puntos en distintas categorías para determinar si una persona puede estar vinculada a una banda criminal.

Según el documento, si una persona acumula ocho puntos, podría ser arrestada o deportada. Hasta cuatro puntos pueden asignarse si el sujeto tiene tatuajes que “denotan membresía o lealtad” al Tren de Aragua. Aunque el propio sistema indica que si todos los puntos provienen del apartado de simbolismos (tatuajes, principalmente), se debe consultar con otras instancias antes de confirmar una vinculación con el grupo delictivo, diversos abogados han denunciado que sus clientes fueron deportados sin pruebas adicionales.

Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó, en declaraciones ante un tribunal, que no se ha deportado a nadie exclusivamente por tener un tatuaje. No obstante, en la práctica, la presencia de estos símbolos ha tenido un peso considerable en varios procedimientos migratorios, según indican los archivos judiciales citados por BBC.

Abogados y periodistas cuestionan el uso de tatuajes como prueba

La periodista venezolana Ronna Rísquez, especialista en crimen organizado y autora de una investigación sobre el origen del Tren de Aragua, declaró a BBC que “el TdA no tiene tatuajes que identifiquen a la banda”. Rísquez subrayó que para confirmar la afiliación a esta organización, las autoridades deben llevar a cabo investigaciones policiales y revisar los antecedentes penales de los sospechosos. “Un tatuaje, su ropa o su nacionalidad no constituyen pruebas de pertenencia”, afirmó.

A pesar de esto, existen precedentes de personas deportadas a El Salvador con base en tatuajes, cuyos significados han sido interpretados de forma errónea. Un caso mencionado por BBC involucra a un hombre que fue deportado por llevar una corona tatuada, símbolo que, según su abogado, estaba inspirado en el logo del club de fútbol Real Madrid. Otro caso involucra a un maquillador que fue identificado como miembro de banda por un tatuaje de corona acompañado por las palabras “mamá” y “papá”.

Una decisión en suspenso para la familia británica

Desde Derbyshire, Pete Belton ha aportado diversas imágenes de su tatuaje para probar que le pertenece y que no guarda ninguna relación con el Tren de Aragua. La familia, aunque ha contemplado cancelar su viaje a Estados Unidos, ha decidido esperar cómo evoluciona la situación en los próximos meses.

“Esperemos que ahora se den cuenta de que no soy un gánster venezolano, pero he visto cosas más locas pasar últimamente”, comentó Belton a BBC. La incertidumbre sobre el impacto que esta situación pueda tener en futuros controles migratorios ha generado preocupación, especialmente en un contexto donde se están utilizando sistemas de evaluación automatizados que, según defensores de derechos humanos, pueden llevar a decisiones erróneas si no se aplican con rigor.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido explicaciones públicas sobre cómo se integraron imágenes de redes sociales o sitios de tatuajes en documentos oficiales ni han informado si tomarán medidas para corregir posibles errores de identificación.