«Imágenes IA al estilo Ghibli»: Su impacto en los artistas y el alto costo ambiental

En los últimos días, surgió una creciente preocupación por el uso de este recurso natural, y el gran descontento en la comunidad de artistas, ya que las redes sociales se han visto inundadas de imágenes creadas con inteligencia artificial siguiendo el estilo del estudio Ghibli.

eju.tv

En los últimos días, las redes sociales se han visto inundadas por una tendencia en la que los usuarios transforman sus fotografías personales en ilustraciones al estilo del renombrado Studio Ghibli, utilizando herramientas de inteligencia artificial (IA). Esta moda ha generado entusiasmo por la posibilidad de obtener imágenes personalizadas con una estética artística reconocida. Sin embargo, detrás de esta aparente inofensiva actividad, se esconden preocupaciones significativas que van desde el impacto ambiental, el consumo excesivo de recursos naturales y no menos importante, la desvalorización del trabajo de artistas e ilustradores reales.

Muchos artistas bolivianos, han salido en rechazo ante el impacto que ha tenido esta tendencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«De por si en Bolivia, tenemos muy poca cultura de aprecio hacia los artistas y esto de la IA no va a hacer más que agravar este problema si no se concientiza a la gente sobre el valor del arte, que siempre lo tienen presente y dan por hecho pero no aprecian a quienes están detrás» (Christopher Michel, alias Christoix)