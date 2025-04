Incremento salarial: Cámara de Comercio plantea pagar el retroactivo en cuotas o reducir impuestos

Olivo considera imprescindible buscar alternativas para que puedan cumplir con el pago del retroactivo y plantea que se pague en cuotas en lo que queda del año, otra propuesta es reducir el Impuesto a las Transacciones (IT) u otras opciones para afrontar el pago.

Considera que la inflación va a seguir subiendo, así también el tipo de cambio de las divisas lo que generará desempleo y violencia.

“Estamos sumamente preocupados, hemos estado trabajando durante semanas con todos los gremios empresariales, hemos sido llamados por el Ministerio de Economía, hemos presentado diferentes alternativas y después de dos horas el Presidente lanza un incremento salarial que para muchas empresas es imposible hacerlo”, explicó.

Señaló que el alza del dólar ya significa para las empresas no tener ningún margen de utilidad. “Al final, el incremento salarial no afecta en absolutamente nada para las familias bolivianas, porque con el incremento de precios no hay una valoración o un ingreso adicional en el sueldo. Entonces, lo único que estamos creando son burbujas que van a generar que los empresarios tengamos que: o despedir o subir precios o cerrar las empresas”, recalcó.