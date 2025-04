Inundaciones en Paurito afectan producción de tejedoras de ramos para Semana Santa

Santa Cruz. Tejedoras del departamento de Santa Cruz buscan nuevas fuentes de ingreso tras la escasez de saó, crucial para su trabajo durante la Semana Santa.

Las inundaciones han afectado gravemente a las tejedoras de Paurito, un pueblo del departamento de Santa Cruz. Estas mujeres no podrán cumplir con la producción de ramos de palma para el Domingo de Ramos, justo a pocos días de la Semana Santa.

Aidé Ayala, la presidenta de la Asociación de Tejedoras de Paurito, informó que 40 mujeres del grupo se han visto perjudicadas por esta situación. Debido a la falta de saó, el material necesario para su trabajo, han tenido que buscar otras fuentes de ingreso.

Las intensas lluvias han inundado las plantaciones de saó. Normalmente, las tejedoras tienen listos los ramos que venden en el pueblo y distribuyen a las iglesias que hacen pedidos desde la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión no han podido cumplir con las entregas porque no cuentan con el material. El lugar de donde obtienen el saó está bajo el agua y el camino se ha vuelto intransitable.

La difícil situación actual

“No hay material para trabajar. Hace 3 meses que no estamos tejiendo y ahora no hemos podido hacer ramos”, lamentó Aidé Ayala. Esta situación no solo afecta a las 40 mujeres que forman parte del grupo, sino también a otras que se dedican al tejido. Ante la falta de ingresos, se han visto obligadas a vender horneados típicos o realizar otras actividades para mantener a sus familias.

Aidé, de 57 años, aprendió a tejer diferentes accesorios con la palma de saó desde que era niña. “Es la primera vez que se da esta situación, porque en otros años, por estas fechas, teníamos ramos listos para vender y también para llevar a la iglesia de Paurito”, comentó, expresando su tristeza por tener que rechazar pedidos.

Preparativos para el Domingo de Ramos

Para adornar el templo de Paurito, Aidé asegura que solo pudo hacer unos pocos ramos con el poco material que le quedaba. Ella espera que otras mujeres también lleven algunas palmas para este domingo.

Las diferentes parroquias tienen sus propios programas para las celebraciones, pero en todas ellas los fieles se preparan para participar en la bendición de palmas. El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén. En la catedral cruceña, la celebración se llevará a cabo a las 7:00 horas, donde se realizará la bendición de palmas.

Incremento en la demanda de pescado

En los mercados, los comerciantes ofrecen pescado en sus distintas variedades, que es bastante solicitado en estas fechas. Los vendedores esperan un aumento en la afluencia de compradores en estos días, aunque advierten que los precios ya han subido, especialmente el pescado de río, debido a la escasez provocada por las inundaciones.

