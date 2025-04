Investigan “desvío” de casi Bs 400.000 en la carrera de Comunicación de la UMSA

La Unidad de Transparencia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) detectó el desvío de “casi Bs 400.000” de la carrera de Comunicación Social

Dirección de la Carrera de Comunicación Social de la UMSA. Foto: Brújula Digital

Fuente: ANF

La Paz. – La Unidad de Transparencia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) detectó el desvío de “casi Bs 400.000” de la carrera de Comunicación Social, recursos provenientes de los depósitos que hicieron casi media centena de estudiantes para obtener la licenciatura a través del Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Estudiantes No Graduados (PETAENG).

“El número de víctimas que tenemos hasta el momento y que ha verificado la unidad de transparencia va llegando a los 50 y no descartamos que existan otras más, estamos tomando en cuenta las gestiones 2023 hasta el 2024. En cuanto a los montos, hasta el momento que se presentó la denuncia ascendían a casi los 400.000 bolivianos”, informó a la ANF el director de Transparencia de la UMSA, Franz Laura.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El 10 de marzo, el exdirector interino de Comunicación Social Arturo Saravia envió una carta a la actual autoridad de esa instancia académica, Bernardo Monasterios donde le explica las irregularidades que detectó.

Hace dos semanas, la Unidad de Transparencia de la UMSA presentó una denuncia contra la exresponsable de esa modalidad de titulación Dagner M. M. C. y contra el exdirector de la carrera Édgar P. C. por los delitos de malversación de fondos, peculado, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

La fiscalía admitió la demanda y convocó a declarar a ambos sindicados que debió desarrollarse este viernes, pero no se presentaron. La exfuncionaria presentó un certificado médico y el otro procesado entregó un memorial fuera de plazo.

“La denunciada ha presentado un certificado médico solicitando la reprogramación de su declaración; en el caso del denunciado, Édgar P. no asistió y presentó un memorial fuera de plazo. Estamos a la espera que el fiscal tome en cuenta esa situación y emita lo que corresponda”, señaló Laura.

A la vez, indicó que las víctimas también fueron citadas ante el Ministerio Público con el fin de coadyuvar en la investigación. El abogado dijo que se continuará con esa diligencia en los próximos días debido a la gran cantidad de afectados.

Antecedentes

Los estudiantes que pretenden obtener el título académico en licenciatura a través del mecanismo PETAENG deben pagar Bs 14.000, en cuatro pagos de Bs 3.500. Los depósitos se realizaban a la cuenta bancaria de la UMSA.

Sin embargo, Laura indicó que en 2023 la Facultad de Ciencias Sociales y la dirección de la carrera emitieron una resolución en la que se dispuso la entrega de esos recursos a la exfuncionaria investigada, y que no ingresen a las cuentas de la entidad pública.

“Con una disposición de 2023 emitida por las autoridades de esa facultad y de la carrera es que se decide que el pago del PETAENG debían hacerlo en efectivo, a raíz de esa determinación, la exfuncionaria empezó a hacer los cobros de forma personal y en efectivo. Esos dineros que deberían haberse depositado a cuentas de la universidad nunca llegaron”, explicó.

Al respecto, el docente de esa carrera Sidney Torres, indicó que la exfuncionaria ingresó cuando Édgar Pomar era director, quien asumió ese cargo en dos gestiones: el primero fue entre el 2016 al 2019 y el segundo desde 2019 hasta 2022.

Por su parte, Édgar P. negó esas acusaciones y aseguró que se trata de una calumnia por parte del exdirector de la carrera, Arturo Saravia. Dijo que se instruyó una auditoría a ese programa en enero de esta gestión, la cual está en pleno desarrollo.

Falta de pago

Otra de las irregularidades que detectaron es el incumplimiento con los pagos a los docentes que realizaban el acompañamiento del trabajo de los estudiantes. Uno de ellos fue Sidney Torres, quien fungió como tutor en 2023, hasta la fecha no se le canceló por la tutoría que realizó.

“No recuerdo bien el monto, pero era un aproximado de 1.500 bolivianos que nos pagaban por esas tutorías. Esta estudiante no defendía el proyecto, yo le pregunté a la señora Dagner sobre esa situación y me entero de que en diciembre del año pasado la estudiante defendió, pero ni siquiera me entregaron los documentos donde figura esa defensa. Nunca supe qué pasó con esos trámites ni se me pagó”, manifestó.

Desinstitucionalización

Por otra parte, el académico dijo que esas irregularidades surgen a raíz de la desinstitucionalización que se generó en la carrera de Comunicación Social tras la muerte de Carlos Aguilar a finales de 2023. A partir de entonces pasaron tres directores interinos, incluso el actual vicedecano de la Facultad, Fidel Rojas, asumió como director.

“Cuando muere Carlos Aguilar lo que correspondía era nombrar a un director interino, pero el vicedecano (Fidel Rojas) se hace cargo como medio año, asume de facto las funciones de director, pasaron tres directores interinos. Entonces, a quién podíamos preguntar lo que estaba pasando, queda acéfala la dirección por meses y lo que ocurrió en la carrera de Comunicación social es una desinstitucionalización”, aseguró.

/EUA/nvg/