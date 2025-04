Jaime Dunn: “No se trata de un salvador, sino de una receta de salvación acompañada por un equipo”

El precandidato Jaime Dunn es asesor financiero y fue operador de bolsa en Wall Street, Nueva York. Foto: Jaime Dunn (Facebook)

Decidió “hacer el viaje”. El asesor financiero y analista Jaime Dunn confirmó durante esta semana, con una sutil metáfora de “aviones, aerolíneas y vuelos” que será candidato a la Presidencia con miras a las elecciones presidenciales de agosto de este año.

En conversación con Visión 360, el especialista en economía contó que ultima detalles para competir por la silla presidencial. Aún no cuenta con una sigla para candidatear, pero sostiene que trabaja arduamente desde hace semanas en procuras de obtenerla.

Se define como un postulante más situado a la derecha, por defender los principios de la propiedad privada, la seguridad jurídica, el libre proyecto del individuo o la persona para hacer su vida, entre otros preceptos mencionados.

Sostiene que uno de sus primeros motivos por los cuales buscar la candidatura es haber visto con atención el “deterioro” de la economía nacional y la “falta de soluciones” del Gobierno hacia la misma. “He estado viendo con mucha atención el deterioro que tiene la economía, y la falta de soluciones que viene por parte del Gobierno”, expresa Dunn en esta entrevista.

Afirma que Bolivia no necesita a una persona “salvadora”, sino una “receta de salvación”, traducida en un equipo que aplique las medidas necesarias para poder restablecer nuevamente la economía nacional.

“No se trata de una persona, de un salvador; se trata de una receta de salvación que viene acompañada por un equipo de gente”, destacó el precandidato, a tiempo de mencionar también que considera posibles alianzas con otros políticos.

¿Por qué decidió candidatear a estas elecciones?

Porque he estado viendo con mucha atención el deterioro que tiene la economía, y la falta de soluciones que viene por parte del Gobierno. Y no solo eso, sino también las propuestas que estoy escuchando, que son pocas y no son muy claras ni transparentes de los precandidatos, hacen que sea difícil una solución al problema del país. (Necesitamos) alguien que pueda venir con algo más claro, más contundente, y con una solución real para la economía del país.

Eso por un lado; por otro, en el tema político electoral, el hecho de que los tiempos son cortos, y aunque yo he sido muy cuidadoso y lo sigo siendo, en tener todos los elementos necesarios para una candidatura, los tiempos y el hecho de que mi nombre no aparece en las encuestas ni en las estadísticas, ni los cálculos, ni los análisis políticos, porque no soy precandidato, era necesario tener una presencia en el ámbito de las precandidaturas.

Ese es el resumen: la necesidad de proponer ya, con claridad, ideas claras y contundentes, con diagnóstico correcto y preciso de la economía; y por otro lado, los temas de tiempos que obviamente presionan que se tenga que entrar a la carrera electoral lo antes posible.

¿Considera que su candidatura es tardía?

De ninguna manera. Es más, cuando se ve lo establecido en las mismas encuestas, claramente se puede ver que más del 80% de las personas buscan un cambio grande, un cambio rápido y en la dirección contraria a la que nos lleva el Gobierno hoy en día.

Y cuando vemos las mismas encuestas, por ejemplo la súper encuesta del señor Marcelo Claure, es clara, cuando dice que el primer lugar está con el 16%, el segundo con 15%, el tercero con 11% si no me equivoco. Pero en primer lugar de la oposición está el “Ninguno” u otros, y eso está con el 20%. No ha habido todavía un convencimiento del electorado, de que los candidatos mostrados como de la unidad o de la oposición son los candidatos que han logrado convencer a la gente que el cambio viene con ellos.

El candidato número uno de la oposición es ninguno de estos.

¿Ya cuenta con una sigla con la cual postularse?

No, no tengo la sigla, es uno de los temas con los que estoy trabajando arduamente desde hace unas semanas y espero concretar eso en los siguientes días.

Ideológicamente ¿está más cerca de la izquierda, el centro o la derecha?

Creo que simplificar el tema político, económico en simple izquierda, centro o derecha, es algo demasiado simplista. Yo soy una persona liberal, que cree en el derecho a la vida, a la propiedad privada, en la seguridad jurídica y el derecho de las personas e individuos de buscar su proyecto de vida.

Creo que el Estado debe dejar vivir, no interrumpir, y más bien en vez de ser un obstáculo, no creo que el Estado debe dar, sino debe dejar hacer.

Las ideas del liberalismo están con base en el ámbito de la derecha, pero de una derecha liberal, ya que también en la derecha vas a encontrar dictaduras, vas a encontrar a Pinochet, vas a encontrar fascismo y ciertas connotaciones políticas.

Aunque el fascismo justamente, con las descripciones de las ubicaciones políticas, es de izquierda y no de derecha, pero lo menciono por la confusión de la gente que piensa que en la derecha está el fascismo; no lo está, está en la izquierda, pero también en la derecha encuentras dictaduras, los Duvaliers, los Pinochets, regímenes dictatoriales que no son deseables. Así que creo que me sitúo en la derecha liberal.

Con la decisión de ser candidato, ¿puede decir que cumple con las cinco “P” (persona, programa, partido, plata y pueblo)?

No, clara y transparentemente digo que hay una “P” que no tengo y es la del partido, y es la que estoy trabajando. Hubiera sido ideal que salga con las cinco “P”; pero es imposible por temas de tiempo, porque la búsqueda de esa “P” que se va a dar, se ve afectada por supuesto por el tema del tiempo, entonces es una “P” que estoy trabajando.

¿Cómo va a financiar su campaña?

Se tiene que hacer de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la transparencia con todos los aportes generosos que ya tuvieron manifestaciones, de varios grupos, sectores y personas, y se tiene que hacer de esa manera, cumpliendo la normativa, y por supuesto lo más importante, que digo como principio básico, y es que esto se hace a cambio de absolutamente nada.

¿No ha considerado hacer alianza con otros bloques actuales como el bloque de unidad o el bloque de Chi y Manfred?

Absolutamente todo está sujeto a evaluación y consideración; creo que lo más importante, más allá de que sea uno u otro candidato, más importante que buscar quién es el salvador, o los salvadores, más importante es su receta de salvación, lo que se propone.

Es decir, cuál es la visión de país, cuál es el programa de gobierno, qué se va a hacer en cuanto al Estado. ¿Se va por el achicamiento del Estado? ¿Su fortalecimiento? ¿Se va por la descentralización administrativa? ¿Por los derechos individuales? ¿Quién es más importante, el Estado o sus individuos? ¿Qué es más importante, que el Estado sea empresario, o sean los empresarios los que estén a la cabeza de la economía? ¿Qué es más importante: dar salud o tener la mejor salud? ¿Dar educación o tener acceso a la mejor educación? Creo que ese es el tipo de preguntas que voy a hacer y escucharé atentamente las propuestas y si hay coincidencias en muchos de estos temas, veré la posibilidad de una alianza y se va a poder hacer fácilmente.

¿Se puede ser oposición sin estar polarizado?

La oposición es obviamente una situación de contraste claro y concreto a la propuesta vigente del masismo; claramente está opuesta totalmente a los planteamientos que yo tengo. Si a eso es lo que se llama polarización; bueno, hay polarización.

Pero la polarización debe entenderse como la presentación de una alternativa que sea la correcta y que lleve a la gente a repensar el país.

¿Cuál es el eje de su propuesta?

El eje de la propuesta está rondando sobre lo que básicamente decía, sobre las ideas del respeto a la vida, la propiedad privada, la seguridad jurídica; una situación donde tengamos fundamentalmente todos los elementos de generación de riqueza, de redistribución de la riqueza.

Eso significa una situación donde tienes que tener seguridad jurídica, igualdad ante la ley y todos los elementos necesarios para poder trabajar en paz; innovar, invertir, para poder progresar, para poder exportar y desarrollar la economía desde el punto de vista de las libertades individuales.

Un Estado que tiene que proteger, poner en vigencia el imperio de la ley, obviamente, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y, por supuesto, un Estado que vaya a velar por el bienestar de los ciudadanos, a partir de que los ciudadanos son el centro y el núcleo de la sociedad, de la política y de la economía.

¿Cómo se genera riqueza en un país como Bolivia, que vive subsidiando varios productos y dando bonos a las personas?

La fórmula de la generación de riqueza, yo creo, que está escrita por siglos. La generación de riqueza solo se da cuando los individuos podemos, en libertad, ser creativos, innovar, podemos solucionar los problemas de la gente con productos, servicios. Podemos crear soluciones prácticas a los problemas.

El inventor del celular, del software; el que hace un pan todas las mañanas; el restaurante que hace un servicio; ese gremialista; ese informal que está importando productos porque hay una alta demanda en el país, todos están en la cadena de creación de la riqueza. Todos están trabajando para resolver problemas de la sociedad, y a cambio de la solución a esos problemas, es que se genera la riqueza y se genera el valor.

Es por eso muy importante que detrás de todo esto para que haya, sin embargo, la posibilidad de generación de riqueza, tengas que tener respeto por la propiedad privada, tener propiedad privada siempre y cuando tengas seguridad jurídica, y cuando tengas una justicia independiente e igualdad ante la ley.

La igualdad ante la ley y la justicia independiente, la seguridad jurídica dan lugar a la formación de la propiedad privada, y la existencia de la propiedad privada da lugar a los elementos básicos para la generación de riquezas.

¿Bolivia debe reducir su déficit fiscal o acudir al FMI?

La solución a los problemas económicos de Bolivia empieza primero solucionando los problemas internamente en el país. No esperemos que sean otros los que vienen a solucionar nuestros problemas. El problema ha sido causado por el Gobierno; el problema es interno, el problema es porque el Gobierno gasta más allá de lo que debe.

Ese gasto en exceso es lo que ha hecho que tengamos a la Bolivia de hoy en crisis; para solucionar el problema hay que empezar con una receta rápida, de lo que es la reducción del gasto público de una manera precisa, eficiente, inteligente, para que tengamos los resultados necesarios.

Los cálculos que yo he hecho sobre la reducción del gasto público puede hacerse hasta alrededor de cinco mil millones de dólares, sin pedir un centavo a absolutamente nadie, porque nadie te va a prestar y la solución a la crisis no es más deuda; es más, la deuda hoy en día es parte del problema.

¿Con quiénes más estaría dispuesto a hacer alianza?

La respuesta concreta es que todo hay que pensarlo por el bien del país, todo hay que pensarlo por sacar adelante al país.

No se trata de una persona o de un salvador; se trata de una receta de salvación que a la vez viene acompañada por un equipo de gente y si el equipo significa realizar posibles alianzas por el bien del país, por supuesto que se van a tener que hacer con miras a las elecciones.

