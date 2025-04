«Jamás pensé que llegaría este día»: Albertina sorprende con fotos en traje de baño en playa de México

La creadora de contenidos boliviana volvió a movilizar las redes al publicar fotos en traje de baño, durante su visita a Cancún, México.

En su publicación, la joven admitió que tenía muchas dudas sobre este tipo de imágenes, por sus miedos, pero decidió animarse.

«Jamás pensé que llegaría este día. Siempre fui muy insegura, con muchos miedos y dudas sobre mí misma. Usar un traje de baño era algo que ni siquiera me pasaba por la cabeza… hasta hoy. Hoy me atreví, por primera vez, a mostrarme tal como soy, con todo lo que soy», afirmó desde México, donde fue invitada al lanzamiento de un producto tecnológico.

Este fin de semana, la influencer publicó un carrete de fotos posando en el destino turístico mexicano con un bikini, especialmente diseñado para la ocasión.

«Y lo hice llevando algo que me representa profundamente: el aguayo, un símbolo de mi tierra. Esto no es solo una foto en la playa… es un paso enorme para mí. Gracias por el apoyo incondicional que me brindan cada día», agregó.

Mira las fotos: