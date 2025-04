Jorge Tuto Quiroga: “La unidad no se construye fuera de la legalidad; me quieren sacar”

Mientras el precandidato, Samuel Doria Medina, pregonó que ya empezó su encuesta y aseguró que no vulnera ninguna norma electoral, el expresidente y precandidato, Jorge Tuto Quiroga, se excluye de la consulta. Dice que la misma es ilegal y que se deben respetar las normas electorales y los plazos que dio el Tribunal Supremo Electoral en el calendario.

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

¿Usted puso condiciones para seguir en el Bloque de Unidad de la oposición?

No son mis condiciones, son cosas elementales que habíamos acordado. No se puede construir la unidad en contra de la legalidad, sabíamos eso. Sé que esto va a ser material de controversia, entiendo que soy víctima de una emboscada política donde una y otra vez dicen: Tuto se aparta de la unidad, Tuto se va. Digo algo y salen varios a decir lo contrario de lo que sale de mi boca.

He trabajado en construir a unidad, en desarrollar una metodología que permita hacer una serie de encuestas paralelas, fiscalizadas, controladas por las dos partes interesadas, para que, en el marco de la legalidad, se pueda determinar la mejor opción.

¿Entonces, qué pasó?

Hubo enormes demoras, no atribuibles a nuestra parte y vamos a ir demostrando cómo las demoras venían de condiciones que la otra parte, Unidad Nacional iba exigiendo en el camino. Habrá la oportunidad de ventilar y discutir esto con documentación, con mensajes de parte de nuestro equipo y el de Samuel Doria Medina, para yo poder demostrar que nosotros siempre obramos de buena fe apegados a los compromisos asumidos.

¿Se pusieron plazos?

Había un acuerdo preliminar, restaba varios detalles técnicos para llegar a un acuerdo final, cómo fiscalizar, la metodología de evaluar las preguntas, estábamos en medio de eso. La preocupación central era no pasarse a un periodo después de la convocatoria, porque al estar la elección convocada, todos, organizaciones políticas, líderes, ciudadanos, empresas, encuestadoras, estamos sujetos a las disposiciones que señalan que todos, incluyendo particulares, tenemos que respetar la ley.

¿La convocatoria y el calendario frenaron el trabajo?

Seguir haciendo un trabajo cuando ya estamos con la elección convocada y con condiciones de registro es invalidar la legalidad del trabajo que se está haciendo. Si alguna empresa lo está haciendo es por su cuenta y riesgo. Yo, no puedo ni asumir el riesgo personal, ni pedir a una empresa que viole la ley a sabiendas de que no está debidamente registrada. Ése es el tema central sobre la cuestión de legalidad.

¿Se incumplieron los acuerdos internos?

El primer acuerdo que se definió era que se mantenga la reserva y confidencialidad, pero eso fue atrozmente violentado por la gente de Unidad Nacional que recorrieron todos los canales explicando y explayándose sobre las preguntas, sobre metodología, fechas y demás. Todo eso contaminó el trabajo de campo, violó lo que se había acordado. Yo nunca lo hice de esa manera.

Con todos esos tropiezos, ¿el Bloque de Unidad, puede sobrevivir?

Yo espero que reine la prudencia y la calma. Tengo el espíritu de trabajar en unidad hasta el último día para construir la oposición de alternativa democrática más fuerte. Voy a seguir trabajando con ese espíritu. La unidad no puede apartarse del marco de la legalidad.

¿Ve la misma intención de la otra parte?

Yo estoy sintiendo que acá se hace una artera maniobra política donde por primera vez el bloque de unidad se reúne cuando yo no estoy presente, primera vez que se hace eso, y empiezan a salir conminatorias estilo fiscalía masista, cuando no había el acuerdo sobre la metodología, sobre la valoración de preguntas y cuando ya estábamos fuera del marco de la ley.

La unidad no puede construirse fuera de la legalidad diciendo vamos a hacer un trabajo que es ilegal, pero no le vamos a decir a nadie cuando ya se lo ha propagado a los cuatro vientos, y cuando esta maniobra política que sé que está en curso, busca afectarme y dañarme. Es el capricho de Unidad Nacional de decir: se hace las cosas que me da la gana, cuando me da la gana, con la encuestadora que me dé la gana, y si no te sacamos de la unidad. Eso dicen.

¿Abandonará el Bloque de Unidad?

Yo no me estoy apartando. Otros me quieren sacar para buscar justificar el llevar adelante un proyecto político con intenciones que son por demás aviesas, y se nota cuando hay esta clase de emboscadas. Estoy seguro que la población boliviana va a rechazar.

