Jorge Tuto Quiroga sufre una emboscada política, según Tomasa Yarhui

La vocera de Alianza Libre asegura que hubo una emboscada política que enfrentó Quiroga por parte del Movimiento al Socialismo y el Bloque de Unidad en su camino hacia las elecciones.

Jorge Tuto Quiroga, quien lidera Alianza Libre, ha sido víctima de una emboscada política, según lo declarado por la vocera Tomasa Yarhui. Este incidente se produjo en un contexto donde Quiroga ha decidido postularse como candidato independiente para las próximas elecciones, tras haber roto un acuerdo con el Bloque de Unidad.

Yarhui comentó que «me da pena como Tuto sufrió una emboscada por parte del Movimiento al Socialismo y también del Bloque de Unidad». La vocera subrayó que hay muchas personas que están sufriendo, no solo en el ámbito económico, sino también en el político.

La vocera también indicó que esta emboscada ocurrió porque se había llegado a un acuerdo previamente, pero al no cumplirse, le dieron con todo. «Si creen que ellos actuaron dentro de la legalidad, ¿por qué no lo difunden entonces?», cuestionó Yarhui. Afirmó que el Bloque de Unidad fue quien rompió el acuerdo, no Alianza Libre.

Fortaleza de Tuto Quiroga

Además, destacó que Jorge ‘Tuto’ Quiroga es un candidato fuerte que puede salvar a Bolivia y convertirse en el rostro de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Yarhui mencionó que Quiroga cuenta con un amplio respaldo popular, afirmando: “Queremos actuar un rol protagónico para nuestra gente”.

Problemas sociales y climáticos

La vocera también mencionó que «nuestra gente se está muriendo y está emigrando por los cambios climáticos». Señaló que este gobierno ha sido más rentista que humanista, indicando que hay pueblos indígenas que han desaparecido debido al cambio climático. Estos temas formarán parte de la agenda política junto a Tuto Quiroga.

