Jóvenes que cumplan 18 años hasta el 17 de agosto deben registrarse en el Sereci y emitir su voto o pagarán multa de Bs 500

Además, el ciudadano que no vote no recibirá su certificado de sufragio, lo que le impedirá hacer trámites bancarios, obtener pasaporte o acceder a cargos públicos durante los 90 días posteriores a la elección.

eju.tv / Video: Radio Fides

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, afirmó este jueves que mañana viernes 18 de abril arranca el empadronamiento biométrico masivo en todo el país y en 14 países, en el marco del calendario electoral de las elecciones generales del 17 de agosto de este año. Enfatizó que el registro es principalmente para aquellos jóvenes que cumplirán 18 años de edad hasta el día de la votación y que en el caso de no hacerlo deberán pagar una multa de Bs 500.

“Mañana inicia el empadronamiento masivo, que por cierto esa denominación no es la adecuada, sino que debía llamarse empadronamiento para los jóvenes que cumplen 18 años, desde el 18 de abril hasta el domingo 17 de agosto, día de las elecciones generales”, afirmó el vocal del órgano Electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Precisó que todos aquellos jóvenes, mujeres y varones que cumplan 18 años, en este rango de tiempo, entre el 18 de abril y el 17 de agosto de este año, tienen que empadronarse y que el registro es hasta el miércoles 7 de mayo próximo, fecha en el que se cerrará el empadronamiento masivo.

“Ysi hasta ese día los jóvenes no se empadronan, no podrán votar el 17 de agosto próximo y lamentablemente tendrán que pagar una multa de Bs 500, porque en Bolivia el voto es obligatorio, por tanto, se puede generar algunos perjuicios, además de la multa, no podrán hacer trámites bancarios durante 90 días”, afirmó Tahuichi, quien también dijo que el empadronamiento masivo está dirigido y pensado en esa población.

Aunque, otros jóvenes que también cumplieron 18 años y que no se registraron ante el Sereci para la anterior elección del 15 de diciembre, también pueden hacerlo, al igual que por cambio de domicilio, pese a que el empadronamiento es constante durante todo el año. Para ello, se desplazarán brigadas en todo el país, tanto en ciudades capitales y asientos del área rural.

El ciudadano que no vote no recibirá su certificado de sufragio, lo que le impedirá hacer trámites bancarios, obtener pasaporte o acceder a cargos públicos durante los 90 días posteriores a la elección.