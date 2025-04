Justin Bieber estalló contra un grupo de paparazzi en Palm Springs: “¡Solo les importa el dinero!”

En videos que circularon ampliamente en redes sociales, también se puede observar a Bieber cubriéndose el rostro con las manos, visiblemente molesto por la presencia de los hombres frente a él.

Este tipo de confrontaciones no son nuevas en la vida pública de Bieber, quien desde muy joven ha sido blanco constante de lo paparazzi.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió en febrero de este mismo año, cuando el artista fue fotografiado sin su consentimiento tras salir de desayunar junto a su esposa, Hailey Bieber, en Beverly Glen Deli, Los Ángeles.

Al percatarse de que un paparazzi lo estaba captando, Bieber reaccionó con enojo y le gritó: “Es una falta de respeto”. Luego se retiró no sin antes lanzarle un frío: “Gracias”.

Este enfrentamiento es uno más en la historia de tensiones entre Bieber y la prensa, (Backgrid/The Grosby Group)

El reciente incidente en Palm Springs coincide con un periodo en el que Justin Bieber ha estado lanzando publicaciones en tono reflexivo en redes sociales. Unas semanas antes, había confesado sentirse “un fraude” y estar luchando con el síndrome del impostor.

Su apoyo a Hailey Bieber

Por otro lado, a pesar de su ausencia en la alfombra roja de los Fashion Trust Awards celebrados el 8 de abril en West Hollywood, Bieber sí estuvo presente, al menos en espíritu, para apoyar públicamente a su esposa.

Hailey Bieber asistió sola al evento, donde deslumbró con un vestido color berenjena de Saint Laurent, marca de la cual es embajadora. Ahí, ella entregó un premio al diseñador Anthony Vaccarello.

En su cuenta de Instagram, Justin publicó dos imágenes de Hailey durante la gala —una de cuerpo completo y otra en primer plano. Aunque no escribió una dedicatoria, los fanáticos del artista celebraron el gesto romántico. “Él publica más sobre Hailey que sobre él mismo”, escribió un usuario.

A pesar de no estar presente en los Fashion Trust Awards, Bieber demostró su apoyo a Hailey por redes sociales (Captura: Instagram/JustinBieber)

En paralelo, el artista ha dado señales de un posible regreso a la música. El pasado 6 de abril, Bieber compartió una publicación en Instagram con la frase: “Envíame un mensaje si quieres hacer música conmigo”, acompañada de una serie de imágenes sombrías.

Lo que parecía una simple invitación a colaborar se convirtió en viral tras la respuesta de Drake: “Te mandé mensaje, pero no respondiste”, escribió el rapero de 38 años en los comentarios.

El comentario de Drake, con más de 41 mil “me gusta”, reavivó el entusiasmo de los fans ante la posibilidad de una nueva colaboración entre ambos artistas. Su última canción juntos fue Right Here, lanzada en 2012 como parte del álbum Believe, la cual alcanzó el puesto 95 en el Billboard Hot 100 en julio de ese año.