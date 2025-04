La Alcaldía de La Paz defiende las tarifas que aprobó pese a la ley del Concejo

Este jueves, la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, promulgó la ley de congelamiento de tarifas; la cual ordena restablecer las tarifas establecidas en 2016.

Por: Rosío Flores

Fuente: La Razón

A pesar de la promulgación de la ley de congelamiento de tarifas del transporte en La Paz, el costo de los pasajes aprobados por el alcalde Iván Arias se mantendrán vigentes. Así lo aseguró la directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Amparo Morales.

Es decir, los usuarios deben pagar Bs 2,40 en tramos cortos y Bs 3 en tramos largo. Además de las tarifas diferenciadas para adultos mayores, escolares y nocturnas.

“La tarifa vigente es la dispuesta por el alcalde. Porque es el único que tiene la atribución de incrementar la tarifa de transporte público. Además se realizó y efectuó mediante Resolución Ejecutiva 119 que está vigente en nuestro municipio”, señaló la funcionaria.

Este jueves, la presidenta del Concejo, Lourdes Chambilla, promulgó la Ley Municipal Autonómica de Vigencia de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, la cual ordena restablecer las tarifas establecidas en 2016, de Bs 2 en tramos cortos y Bs 2,60 en tramos largos, y se revoca el incremento dispuesto por Arias.

Morales afirmó además que el alcalde no publicará la norma en la gaceta por considerarla “ilegal”.

“El alcalde no va a publicar una ley ilegal. No va a publicar un acto irregular. No va a ser cómplice de actos delictivos que está cometiendo la concejala Lourdes Chambilla”, dijo la directora en conferencia de prensa.

Morales explicó que la ley fue remitida al Ejecutivo edil para su revisión y posterior promulgación. Sin embargo, el plazo para dicha revisión venció el 22 de abril y la norma fue remitida nuevamente al Concejo en virtud a que no cumplía con los requisitos de votación que exige el Reglamento del Concejo Municipal, puesto que únicamente hubo cinco votos para su aprobación.