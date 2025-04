La alternativa gratuita y sin conexión para organizar tus tareas con tableros Kanban

Organizar nuestras tareas diarias puede parecer una misión imposible cuando usamos herramientas complicadas o que dependen totalmente de internet. Aquí es donde entra Kanri, una opción gratuita, de código abierto y completamente offline que ofrece lo esencial para aplicar el método Kanban desde tu computadora, sin distracciones, anuncios o necesidad de registrarse.

¿Te gustaría tener un tablero kanban como Trello pero sin depender de la nube ni pagar una suscripción? Entonces este artículo es para ti.

¿Qué es Kanri y qué lo hace especial?

Kanri es una aplicación de escritorio que puedes instalar en Windows, macOS o Linux. Está diseñada para quienes buscan una forma simple y directa de gestionar sus tareas usando el método Kanban, sin tener que estar conectados a internet ni atados a plataformas que constantemente empujan a sus usuarios a planes de pago.

En pocas palabras, Kanri es como tener un tablero de corcho en tu pared con post-its, pero en formato digital y con algunas ventajas extras.

¿Cómo funciona el método Kanban?

Antes de seguir, hagamos un repaso breve del método Kanban, una técnica de gestión visual muy popular en equipos ágiles, pero también útil para cualquier persona que quiera organizar mejor su tiempo. La idea es sencilla: usas tarjetas que representan tareas, y las colocas en columnas que indican el estado del trabajo, como “Por hacer”, “En progreso” y “Hecho”.

Imagina que estás organizando una mudanza. Podrías tener tarjetas como “Contratar furgoneta”, “Empacar libros”, “Cambiar dirección postal”, y las vas moviendo de una columna a otra a medida que completas cada paso. Esta vista clara de todo lo que tienes por hacer te ayuda a priorizar y avanzar sin perderte en el caos.

Una experiencia simple desde el primer momento

Una de las mejores cosas de Kanri es que no necesitas crear una cuenta ni estar conectado a internet. Solo tienes que descargar el programa y empezar a usarlo. No hay menús confusos, ni notificaciones molestas. Abres Kanri, creas un nuevo tablero, y comienzas a añadir tarjetas.

Cada tarjeta puede tener:

Una descripción

Una fecha de vencimiento

Subtareas

Etiquetas o tags

Eso es todo. No encontrarás funciones como comentarios, archivos adjuntos o colaboración en tiempo real, lo que puede parecer una limitación, pero también es parte del encanto de esta app: te da justo lo necesario, sin sobrecargar la experiencia.

Ideal para quienes trabajan en solitario

Si lo que buscas es una herramienta personal y sin distracciones, Kanri brilla con luz propia. Al no depender de la nube, todos tus datos se almacenan de forma local, en tu equipo. Esto te da más privacidad y control, pero también implica que no podrás sincronizar entre varios dispositivos.

En otras palabras, Kanri no es para equipos de trabajo que necesiten colaboración online, sino para personas que quieran planificar sus proyectos, tareas o estudios desde un solo dispositivo.

Importación desde Trello: sin empezar de cero

Una de las funciones más útiles de Kanri es la posibilidad de importar tus tableros desde Trello, lo que facilita el cambio sin perder tu trabajo anterior.

Puedes elegir importar todos tus tableros o solo algunos. Los elementos que se transfieren incluyen:

Columnas y tarjetas

Descripciones

Fechas de vencimiento

Subtareas

Lo que no se transfiere son los archivos adjuntos ni los historiales de actividad, ya que Kanri no tiene soporte para esas funciones. Aun así, la mayoría de las personas no los necesita para un uso personal o básico.

Personalización visual y organización

Kanri también ofrece algunos detalles visuales que lo hacen más atractivo y funcional. Por ejemplo, puedes:

Cambiar el fondo de cada tablero, lo que ayuda a diferenciarlos visualmente

de cada tablero, lo que ayuda a diferenciarlos visualmente Personalizar el esquema de colores, ideal si prefieres una interfaz más clara u oscura

Esta personalización no solo es estética, sino que también ayuda a identificar rápidamente cada proyecto. Por ejemplo, puedes usar un fondo con tonos verdes para un tablero de finanzas personales, o uno con una foto relajante si estás planificando tus vacaciones.

Ventajas y desventajas de Kanri

Como toda herramienta, Kanri tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones. Aquí los resumimos para que puedas decidir si se ajusta a tus necesidades.

Ventajas:

Gratis y de código abierto

Funciona completamente offline

Sin registro ni publicidad

Rápido y ligero

Permite importar tableros desde Trello

Personalización de fondos y colores

Desventajas:

No tiene colaboración en línea

No hay sincronización entre dispositivos

No permite añadir archivos adjuntos

No hay notificaciones ni recordatorios automáticos

¿Para quién es Kanri?

Kanri es perfecto para personas que:

Quieren organizar tareas sin depender de internet

Usan Trello pero buscan una alternativa más sencilla y privada

No necesitan trabajar en equipo dentro de la app

Valoran la velocidad y la simplicidad sobre funciones avanzadas

Por ejemplo, un estudiante que lleva el seguimiento de sus asignaturas, un freelancer que gestiona sus proyectos desde una laptop, o alguien que simplemente quiere un espacio digital para ordenar sus ideas. Todos ellos pueden beneficiarse de una herramienta como Kanri.

Cómo empezar a usar Kanri

Comenzar es tan simple como visitar su sitio oficial en GitHub (buscando «Kanri») y descargar el archivo correspondiente a tu sistema operativo. No hay instaladores complicados ni procesos de registro. Solo descarga, ejecuta y empieza a crear tus tableros. Si ya usas Trello, puedes exportar tus tableros desde allí en formato JSON e importarlos fácilmente en Kanri.

Kanri es una de esas herramientas que brillan por su sencillez. No pretende ser todo para todos, pero cumple a la perfección con lo que promete: ser un tablero Kanban rápido, libre, sin conexión y sin complicaciones. Si lo tuyo es tener el control sin distracciones, vale la pena darle una oportunidad.