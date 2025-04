La concejal Mamani acusa a Chambilla de usarla como excusa para no promulgar ley contra alza de pasajes

La concejala secretaria Lucía Mamani afirmó que la presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla, pudo promulgar “sola” la ley que revoca el incremento de pasajes del transporte sindicalizado, pero no lo hizo por temor a un proceso penal porque tuvo varias oportunidades para hacerlo.

Fuente: Brújula Digital

“Puede promulgarla sola, no necesita que esta secretaria (refiriéndose a su misma) lo firme; puede hacerlo sola o con el concejal Pierre Chain (del MAS). El reglamento se lo permite. Si no lo hace, es porque tiene miedo”, afirmó Mamani este miércoles.

Chambilla anunció que promulgará la norma este jueves, aunque sin la firma de Mamani. Según la presidenta del Concejo, la secretaria se negó a suscribir el documento por instrucciones del alcalde Iván Arias. “Mañana (jueves) lo tengo que promulgar yo, juntamente con la secretaria, pero la secretaria del Órgano Legislativo no quiere porque el alcalde se lo ha ordenado que no lo haga”, declaró.

Ante esa acusación, Mamani respondió: “Esa norma no la aprobé yo. La última vez que los choferes estuvieron en el Concejo había seis concejales, incluso ese día dije que iba a firmar, pero ella respondió que no había quórum y se fue. ¿Por qué no lo hace sola? ¿Qué necesidad tiene de que yo esté de secretaria?”

La concejala también recordó que en el pasado Chambilla promulgó sola otras normas sin su participación. “Cuando ella aprobó la Ley de Fiscalización 499, la promulgó sin mí. Ahí no necesitó que yo esté de secretaria. Lo que pasa es que ahora tiene miedo de que le inicien un proceso penal”, aseveró.

Mientras tanto, el conflicto con los choferes continúa. Tras el intento de revocar la subida de tarifas a niveles del año 2016, el transporte sindicalizado bloqueó la ciudad durante dos días. Aunque el alcalde Iván Arias convocó al diálogo, no se logró un acuerdo. Los transportistas mantienen su estado de emergencia, y Chambilla reafirma que la ley será promulgada.