La crisis de combustible decidirá el voto de 7 de cada diez bolivianos, según encuesta de IPSOS Ciesmori

Este tema podría ser un factor a influir en los resultados de las próximas elecciones presidenciales, concluye esa encuesta tomada en el eje troncal del país, más El Alto. Un 51% de los entrevistados también considera que debe levantarse la subvención del combustible de forma “gradual”.

Fuente: eju.tv/con datos de IPSOS Ciesmori

Una encuesta realizada por IPSOS Ciesmori del 15 al 21 de marzo de 2025, con un universo de 400 entrevistados en el eje troncal del país (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba), y Alto, revela que más de la mitad de la población considera que la escasez de combustible afectará su voto en las próximas elecciones presidenciales. El margen de error referencial del estudio es de +/- 4,90%. El estudio se denomina «Monitor de Opinión Pública, Informe Especial, Subvención a los Hidrocarburos».

El 42% de los encuestados afirma que la crisis de combustible influirá «mucho» en su decisión de voto, mientras que el 28% dice que «influirá algo», ambas opciones negativas suman un 70% de personas que sí tomarán en cuenta ese factor, en mayor o en menor grado, para votar en los comicios del 17 de agosto de 2026 (NdR). Mientras que sólo el 20% indica que la crisis no afectará su voto, y el 10% no está seguro.

La encuesta preguntó también ¿Cuál es la confianza en la capacidad del gobierno de Luis Arce para solucionar la crisis de combustible a corto plazo? El resultado es por demás negativo para el actual mandatario y su gestión, el 91% expresa amplia desconfianza, y sólo el 3% de los encuestados tiene mucha confianza en el gobierno, mientras Esta percepción es consistente en todas las ciudades del Eje Troncal y entre diferentes grupos demográficos, se explica en el estudio.

“En conclusión, se observa una creciente preocupación entre la población sobre la gestión de la crisis de combustible y la efectividad del gobierno en abordar este problema”, resume IPSOS Ciesmori.

Piden levantar la subvención gradualmente

Un factor clave en el ámbito del negocio y la administración de los hidrocarburos en Bolivia es la mantención o no de la subvención a los mismos, de la cual se benefician principalmente los transportistas, la minería cooperativista, y el sector agroproductor.

La encuesta de IPSOS Ciesmori revela que la mayoría de los encuestados está a favor de retirar las subvenciones a los hidrocarburos, pero además indica que esa decisión fue creciendo en el último año.

“En agosto de 2024, el 56% de los encuestados se inclinaba por el retiro de la subvención. Sin embargo, para marzo de 2025, esta cifra ascendió al 65%, lo que indica un creciente consenso en esta dirección. Dentro de este grupo, la opción de una retirada gradual sigue siendo la preferida por la mayoría que apoya esta medida, con un ligero aumento del 47% al 51%”, señala la encuesta.

Oportunismo político

En el estudio también se preguntó a los entrevistados si no tenían la percepción de un uso oportunista por parte de la oposición de la crisis del combustible. Las respuestas fueron divididas: “el 39% de los encuestados cree que la oposición está aprovechando la situación para desestabilizar al gobierno, mientras que el 37% no está de acuerdo con esta afirmación y el 24% no está seguro”.

Perfil de encuestados, 52% se declara «apolítico»

En cuanto a las personas consultadas este es su perfil: el 52% no se identifican como “de izquierda” o “de derecha”, dicen ser “apolíticos”; el 26% dice ser “de derecha”, un 11% dice ser “de izquierda”, y un 11% “de centro”. Además, el 54% dijo que tiene fuente laboral, y el 36% mencionó que están desempleados. De los 400 encuestados, el 54% afirmó que tiene hijos menores de edad (pueden tener o no familia establecida, pero tienen dependientes, NdR).

Sobre el tema generacional, el 32% de entrevistados son generación Centennial (18 a 28 años), el 30% son Millennial (29 a 44 años) , Generación X (45 a 60 años) son 25%, y finalmente Baby Boomers (61 a 79 años) 13%. El 54% de todos los encuestados fueron varones, y el 46%, mujeres.

