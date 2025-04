La hija de Charlie Sheen y Denise Richards reveló todas las cirugías que se ha hecho a sus 21 años

Las intervenciones estéticas de Sami Sheen comenzaron hace tres años, ahora, la modelo de OnlyFans ya planea su siguiente visita al quirófano: un nuevo aumento de senos

Sami Sheen se sinceró con sus fans acerca de cómo ha transformado su cuerpo y lo que la motivó a hacerlo

Sami Sheen, modelo de OnlyFans e hija de los actores Denise Richards y Charlie Sheen, compartió recientemente en un video de TikTok los detalles de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años.

Sami comenzó el video con un tono irónico, mencionando que había recibido críticas por haberse sometido a una cirugía de nariz. “Al parecer, he molestado a mucha gente por hacerme una rinoplastia, así que pensé en molestar aún más contándoles todo el trabajo que me he hecho”, comentó. Vestida con una camiseta de camuflaje, la modelo detalló cada procedimiento en una lista que incluyó rellenos labiales, Botox, rellenos en la nariz, implantes mamarios y carillas dentales.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Sami Sheen compartió los detalles de sus cirugías estéticas

(Créditos: TikTok/Sami Sheen)

Los primeros pasos en el mundo de los retoques estéticos

Sami reveló que comenzó a usar rellenos labiales a los 18 años y que desde entonces los retoca anualmente. Además, confesó que tiene una inclinación por delinear sus labios de manera exagerada, algo que describió como “una adicción”. Sin embargo, no todas sus experiencias con los procedimientos estéticos han sido positivas. Según consignó el medio, la modelo probó el Botox en su frente con la intención de levantar sus cejas, pero el resultado fue el opuesto al esperado. “Fue horrible, me pesó toda la cara. Lo dejé disolver de forma natural y no lo he vuelto a usar desde entonces”, explicó.

Posteriormente, Sami experimentó con rellenos en la nariz, aplicándolos en la punta y el puente para intentar corregir su forma. Aunque notó una leve mejora, finalmente decidió someterse a una rinoplastia. Según detalló, se realizó esta cirugía dos veces para obtener los resultados deseados.

Sami Sheen destaca sus dos cirugías de nariz y sus implantes de senos como sus intervenciones más importantes. La modelo ya considera aumentar aún más su busto

El aumento de senos y su impacto en su autoestima

Otro de los procedimientos que Sami destacó fue su aumento de senos, al que se refirió como “el gran procedimiento”. La modelo expresó que, aunque está satisfecha con los resultados, le hubiera gustado optar por un tamaño mayor. “Cuando llegue el momento de renovarlos, definitivamente iré por algo más grande”, afirmó. También mencionó que planea cambiar la ubicación de los implantes para que luzcan más naturales.

Entre los procedimientos que Sami describió, destacó que el más incómodo fue la colocación de carillas dentales, un tratamiento que realizó hace un año. “Fue el peor proceso de todos. Por suerte, no necesitarán ser reemplazadas en otros 20 años. Espero que duren, porque no quiero pasar por eso de nuevo”, comentó.

Sami Sheen aseguró que su trabajo en OnlyFans la ha ayudado a financiar sus cirugías

La influencia del bullying en sus decisiones

En el video, Sami también reflexionó sobre cómo el acoso escolar influyó en su decisión de someterse a estos procedimientos. Según reportó el medio, la modelo habló sobre los comentarios hirientes que recibió durante su adolescencia, incluyendo comparaciones con su padre, Charlie Sheen, y críticas que la señalaban como menos atractiva que su madre, Denise Richards. “El colegio fue muy difícil. Tenía que lidiar con niños que me acosaban. Incluso recientemente alguien me dijo: ‘Nunca serás tan bonita como tu mamá’”, compartió.

Sami confesó que las constantes comparaciones con sus padres y el acoso escolar la motivaron a entrar al quirófano

(Instagram/ Sami Sheen)

Sami también reveló que su incursión en OnlyFans estuvo motivada por la necesidad de financiar sus cirugías estéticas. En un episodio reciente del programa “Wild Things”, donde aparece junto a su madre y su hermana Lola, de 19 años, la joven documentó su experiencia con la rinoplastia realizada por el cirujano de celebridades, el Dr. Deepak Dugar.