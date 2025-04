La Paz: Concejal Chambilla recibe ‘botellazos’ tras abandonar diálogo con choferes y la Alcaldía

La tarde de este martes se instaló el diálogo por los pasajes del transporte urbano de la ciudad paceña.

Fuente: Unitel

La presidenta del Concejo Municipal de La Paz, Lourdes Chambilla abandonó el diálogo con los dirigentes de los choferes y autoridades de la Alcaldía donde se debió tratar los pasajes del transporte urbano. Tras salir de las instalaciones públicas, la concejal tuvo que ser resguardada por sus seguidores ante un grupo de personas que empezó a lanzarle botellas de plástico.

“Yo no me puedo quedar en un lugar donde me quieren imponer. La ley se tiene que promulgar y una vez promulgada, el alcalde puede solicitar la abrogación siempre y cuando se haga un convenio con La Paz” dijo Chambilla tras llegar al Concejo Municipal.

Los hechos violentos ocurrieron en puertas del Palacio Consistorial donde opera el Concejo Municipal de La Paz. En este punto se concentraron choferes de base que exigen la anulación de la ley impulsada por Chambilla que pretende congelar las tarifas del pasaje a Bs 2.

”¡Fuera Chambilla! ¡rebajé su sueldo!”, fueron los gritos de las personas.

Ante estos hechos, Chambilla exigió al alcalde de La Paz, Iván Arias, convocar a la Asamblea de la Paceñidad para resolver el conflicto de los pasajes.

“El alcalde tiene 48 horas para convocar a la Asamblea de la Paceñidad, caso contrario vamos a convocar a sesión”, dijo Chambilla.

Mientras esto pasaba al interior del Concejo, choferes de base concentraron en puertas del Palacio Consistorial.

Chambilla y el concejal Pierre Chain, buscan congelar los pasajes en Bs 2 mediante la promulgación de una ley, y así anular la nueva tarifa con incremento de Bs 2,40.