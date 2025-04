La razón inesperada por la que fue despedida la representante militar de EE.UU. en la OTAN

Fuente: https://actualidad.rt.com

La vicealmirante de la Armada de EE.UU. Shoshana Chatfield ha sido despedida de su cargo como representante del país ante el Comité Militar de la OTAN tras negarse a colgar el retrato del presidente Donald Trump, denunció la congresista Jasmine Crockett.

La legisladora demócrata informó lo sucedido al reaccionar a un tuit del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, donde anunció que Chatfield fue destutuida «debido a la pérdida de confianza en su capacidad para liderar«.

«Despidieron a la vicealmirante de la Marina Shoshana Chatfield, no porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque no colgaba retratos de Trump y [el jefe del Pentágono Pete] Hegseth», reveló Crockett, agregando que «no se trata de mérito, se trata de ego».

Chatfield fue la primera mujer en dirigir una escuela militar en EE.UU., concretamente, la de Guerra Naval en Newport, Rhode Island, hasta su designación en 2023 para encabezar la delegación castrense del país norteamericano en Bruselas. Será reemplazada temporalmente por el general de brigada Sean Flynn, miembro de la Guardia Nacional del Ejército, quien se se desempeñó como representante adjunto durante los últimos meses.

