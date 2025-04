La salud de María Becerra: su hermano contó cómo se encuentra la cantante e hizo un pedido especial

Juan Becerra publicó en las redes sociales un comunicado para llevar tranquilidad a los seguidores de la artista; qué dijo y qué se sabe sobre su estado de salud.

Fuente: La Nación

Este jueves se conoció que María Becerra fue internada en terapia intensiva debido a una hemorragia interna. Para llevar tranquilidad a sus seguidores y fans, Juan Becerra, hermano de la cantante, publicó una historia de Instagram y aseguró que “está mejorando”. Al mismo tiempo, señaló que es posible que la pasen “a una sala común”.

“Bueno, como ya es de público conocimiento, salgo a llevar un poco de tranquilidad a aquellas personas que me están preguntando. María está mejorando, quizá pase a una sala común y en unos días le den el alta”, comenzó el escrito el hermano de la artista, quien, antes de cerrar, hizo un petitorio especial: “Pidamos por ella y su pronta recuperación. Gracias”.

Luego del posteo de su hermano, desde la cuenta de Instagram de María Becerra, conocida popularmente como “La Nena de Argentina”, se publicó un comunicado en donde se detalló el hecho.

“Con el respeto que merece esta situación y agradeciendo profundamente el cariño que todas las personas brindaron siempre a Mari y a Juli [Julián ‘J Rei’ Reininger], queremos compartir un momento muy delicado que sucedió en las últimas horas”, comenzó.

Y luego confirmó la causa de la internación: “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico, que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del personal médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo”.

En tanto, afirmaron que “Mari salió sana y salva de la operación”. “Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo”, destacaron. Asimismo, explicaron que le demandará “un proceso de sanación profundo, que requiere tiempo, cuidado y mucho amor». “En este momento su bienestar físico y mental es la única prioridad. Sabemos que con Juli recorrerán este camino a su propio ritmo, con la fuerza y el amor que los une”, indicaron.

Tras el agradecimiento al personal médico, informaron que “las actividades profesionales y públicas de ambos artistas quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, priorizando por completo su recuperación”. Y concluyó el mensaje con palabras directas al público que sigue a los artistas: “Mari y Juli agradecen de corazón el cariño, la comprensión y el respeto de siempre”.

La artista de 25 años ingresó de urgencia a la Clínica Zavala, en el barrio porteño de Belgrano. Según se conoció, fue operada a causa de un shock hipovolémico, con fuertes dolores abdominales y hemorragia interna.

Becerra ingresó al centro de salud en la noche del martes, con un dolor fuerte en el abdomen, y en menos de dos horas fue intervenida por los especialistas de la institución, dada la gravedad del cuadro. Según se informó más tarde, la rapidez del accionar médico se debió a que tenía ciertos órganos comprometidos.

Minutos antes de conocer ambos comunicados, desde Intrusos (América TV) dieron detalles del estado de salud de La Nena de Argentina. “Hay muchas versiones sobre lo sucedido. Por el momento continúa en terapia intensiva y también existieron versiones de una intubación, pero ya se la habrían retirado”, explicó Alejandro Watty desde la Clínica Zavala.

Cabe recordar que en septiembre del 2024 María Becerra contó en el living de Susana Giménez que ya había sufrido un embarazo ectópico que le trajo varias complicaciones a su organismo. Esa era la primera vez que lo hacía público.

“Tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, lo sigue siendo. Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses. Tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes», relató aquella vez.

Y agregó: “Entonces, una amiga me ayudó y me llevó a una clínica, me hicieron un estudio y tenía una hemorragia interna, por eso los dolores. Me recuperé muy bien y estoy muy agradecida con los médicos. Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida, hace dos años que estamos juntos. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”.