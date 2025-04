La víctima denunció haber sufrido tentativa de feminicidio por parte de su pareja

Ligia Portillo

¡Ladridos de un perro la salvaron! Casi perdió la vida a manos de su pareja en La Paz. Foto: Red Uno

Fuente: Red UNO

¡No podía gritar! Es parte del testimonio de una mujer, que, con el rostro desfigurado y múltiples lesiones en el cuerpo, denunció a su novio por el delito de tentativa de feminicidio, del que apenas logró salir con vida.

Según relató la víctima, el agresor llegó en estado de ebriedad durante la madrugada, irrumpió en su habitación, la tomó del cabello y la golpeó brutalmente, impidiéndole gritar al taparle la boca con la mano. «Me duele mucho el pecho, el ojo, el cabello porque me jaló… cada golpe era más fuerte», expresó entre lágrimas.

“Al golpearme me repetía que me estaba golpeando porque hable con familiares”, contó la víctima. El violento se registró en la zona de Bajo Vino Tinto en La Paz, el ataque según la denunciante fue producto de los celos enfermizos de su pareja, quien le prohibía hablar con amigos e incluso con su propia familia. «Sólo por eso casi me mata», señaló.

Cuando parecía que la agresión no tendría fin, los ladridos de un perro de la familia alertaron al agresor, quien creyó que alguien subía las gradas. Asustado, huyó del lugar en motocicleta, dejando a la mujer sangrando y en estado crítico.

“Uno de los perros ladró, él pensó que una de mis hermanas estaba subiendo y paró la agresión. Yo le decía estoy sangrando y sólo me volvía a jalar del cabello (…) No podía gritar porque me tapaba la boca”, dijo la víctima.

Actualmente, la víctima y su familia han formalizado la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felvc) y fue llevada hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la valoración médica forense que determine los días impedimento, mientras continúan las labores de búsqueda del presunto autor, quien permanece prófugo.

«Temo por mi vida. Pido que lo arresten», imploró la mujer.

