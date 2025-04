Level Up: Aventura Sinfónica», las épicas bandas sonoras de videojuegos cobran vida con la Orquesta Filarmónica

Más de 150 músicos y artistas que subirán al escenario para revivir las bandas sonoras más emblemáticas del mundo ‘gamer’.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Como dirían en Súper Mario Bross: ¡Here we go! La Orquesta Filarmónica de Santa Cruz abrirá su temporada 2025 con una propuesta que promete encender la nostalgia y la emoción: ‘Level Up: Aventura Sinfónica’, bajo la batuta de Isaac Terceros, presentará más de 150 músicos y artistas que subirán al escenario para revivir las bandas sonoras más emblemáticas del mundo ‘gamer’, con clásicos como Super Mario, Zelda, Pokémon y The Last of Us que transportará al público en un viaje épico que conectará generaciones a través de la música.

“La Orquesta Filarmónica presenta este show por primera vez en Santa Cruz interpretando un repertorio que suena en todo el mundo. Las grandes orquestas del mundo están tocando música de videojuegos, están ganando premios, siendo reconocidos porque es un repertorio (…) de videojuegos con música que es muy buena”, dijo Terceros en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La propuesta de ‘Level Up: Aventura Sinfónica’ va mucho más allá de la música, será una experiencia envolvente en el que los efectos visuales, sonidos electrónicos y un coro, dirigido por Karina Troiano, se combinan para sumergir al público en mundos virtuales y memorables, agregó el director.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Para nosotros también es una novedad interpretar este género con la Orquesta Filarmónica porque tocamos música clásica, es lo que hacemos tradicionalmente, pero ahora tenemos una banda de rock y lo que hacemos es fusionar estos estilos para dar vida a este repertorio”, expresó el gestor cultural.

La cita con esta aventura sinfónica será el sábado 26 y domingo 27 de abril en el teatro del Santa Cruz Cooperative School. Allí los asistentes podrán disfrutar de esta experiencia única. Las entradas ya están a la venta en superticket.bo o pueden reservarlas al 755 85821, “la expectativa es grande” y todo apunta a que será un lleno total, agregó Terceros.

“Va a ser un show que tendrá las imágenes más emblemáticas de los videojuegos, una pantalla LED atrás de la orquesta. Por tanto, vengan a disfrutar, no solo los fanáticos, sino también gente que quiere disfrutar de un buen espectáculo. La música realmente es impresionante”, concluyó el entrevistado.