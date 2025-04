‘Lo llamé hermano, hoy le exijo que rinda cuentas’: Alex Contreras y su mensaje a Evo

Iván Ramos – Periodismo que Cuenta

Alex Contreras Baspineiro no habla con rencor, pero sí con la intensidad de quien fue testigo y protagonista de los días fundacionales del proceso de cambio. A casi dos décadas del ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, el que fuera su primer vocero oficial y compañero cercano abre el corazón y la memoria para contar lo que vivió y lo que terminó por romper, según sus palabras, una de las relaciones políticas y humanas más intensas de su vida.

«EVO FUE MI AMIGO, MI CAMARADA, MI HERMANO»

La voz de Alex, periodista y militante de causas populares, se suaviza al recordar sus inicios con Evo. “Lo conocí en la marcha por el territorio y la dignidad, la que salió desde Trinidad hasta La Paz. Yo era el único periodista que cubrió toda esa caminata. Fue en Yolosa donde se sumaron los cocaleros del Trópico de Cochabamba. Ahí conocí a Evo. Les pedí que compartan su comida, nos faltaban dos días para llegar a la sede de Gobierno”.

Desde entonces, nació una relación de confianza y compañerismo que se fue consolidando en los años de lucha y que llegó a su punto más alto en 2005, tras el triunfo electoral del MAS.

“Yo no tenía intenciones de hacer carrera política. Quería terminar la campaña y volver a Cochabamba. Pero Evo me pidió quedarme como su vocero. Acepté. Trabajé 24/7. Me enfermé por el esfuerzo. Viví desde adentro la construcción del gobierno indígena y popular”.

DE LA ESPERANZA AL DESENCANTO

Las primeras reuniones eran de “tú a tú”. Alex cuenta que Evo lo escuchaba, que planificaban juntos, que trabajaban jornadas de 18 o 20 horas. “Fue un tiempo de esperanza. Pero también de mucho desgaste. Tardé dos años en decepcionarme”.

Esa decepción no vino de Evo directamente, sino de quienes lo rodearon. “Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y otros empezaron a deshacer todo lo que planificábamos. Evo dejó de escuchar. Se encerró en una burbuja. Yo le hacía críticas constructivas, pero el coro de ‘Bien, jefe’, ‘De acuerdo, jefe’ era más fuerte”.

La gota que rebalsó el vaso llegó en 2008, en medio del conflicto por la capitalidad, los referendos y la creciente tensión en Santa Cruz. “Juan Ramón quería imponer un Estado de Sitio. Álvaro también. Evo les daba espacio. Se rompió la confianza. Renuncié. Y no me arrepiento ni un segundo”.

“NUNCA MÁS VOLVÍ A HABLAR CON EVO”

Tras su salida del Gobierno, Alex Contreras nunca volvió a tener contacto directo con Morales. “Mandaron emisarios, me dijeron que lo llame. Yo respondí: si quiere hablar, que me llame él. Nunca lo hizo”.

El exvocero recuerda con tristeza cómo el poder transformó al líder cocalero que conoció. “Antes de ser presidente, Evo era cercano, humano. Yo mismo lo presenté una vez, en una concentración: ‘Aquí está mi camarada, mi hermano, mi amigo y mi compañero’. Pero luego, todo cambió. El poder lo cambió”.

Según Contreras, Morales entregó gran parte del mando a García Linera. “Le dijo: ‘Tú encárgate del servicio exterior, del Gobierno’. Álvaro propuso a Quintana, a Arce Catacora, y otros que terminaron copando el poder. Se fue marginando a los que luchamos desde abajo. A los que no habíamos aparecido de la noche a la mañana como ministros”.

“¿CÓMO SE VUELVE ETERNO ALGUIEN QUE VINO DEL PUEBLO?”

Para Alex, el punto de quiebre fue el culto a la personalidad. “Evo se creyó eterno en el poder cuando empezó a recibir aplausos por todo. Nadie se atrevía a contradecirlo. Los triunfos con más del 60% de los votos lo empoderaron aún más. Lo ‘indiosaron’ a nivel nacional e internacional. Pero quienes no creemos en el culto a la persona, dijimos: ya cumplimos, y nos fuimos”.

También denuncia contradicciones éticas profundas. “Creó un Gobierno indígena y campesino, pero ahora lo está liquidando. Marchas como la del Tipnis fueron brutalmente reprimidas. Se aprobaron leyes que permiten incendiar bosques. Se empoderó a los cooperativistas mineros auríferos que destruyen el medioambiente”.

Critica además la creación del nuevo instrumento político “Evo Pueblo”: “Nada más personalista. He revisado el mundo, no hay un partido político que lleve el nombre de una persona. Evo no solo está inhabilitado legalmente, está inhabilitado moral y éticamente”.

¿Y LAS DENUNCIAS DE ABUSOS?

Sobre las acusaciones que pesan sobre Morales por presuntas relaciones con menores, Contreras fue enfático: “Yo escribí su primera biografía, pasamos muchas horas juntos. Nunca lo escuché hablar de jovencitas. Conocí a varias de sus parejas, pero no vi nada irregular. Si lo hubiese sabido, lo hubiese denunciado. Sin dudar”.

“QUE SE PRESENTE A LA JUSTICIA”

En el cierre de la entrevista, le pregunto: ¿Si Evo te llamara hoy, qué le dirías? Alex respira hondo y responde:

“Le diría que se presente ante la justicia. Que aclare todas las acusaciones que pesan sobre él. Por la confianza que alguna vez le tuve, le diría que lo más importante es eso: aclarar, solucionar, no huir. Porque esas acusaciones lo van a perseguir toda la vida”.

Desde su casa en Cochabamba, lejos de los micrófonos oficiales, Alex Contreras no reniega de su pasado. Lo recuerda, lo valora, pero también lo confronta. Su testimonio es el retrato íntimo y político de una relación rota por el poder. De una amistad que nació en las calles, en las marchas, en las causas comunes, pero que no resistió las alturas del Palacio Quemado.

Contreras fue vocero del primer gobierno de Evo.