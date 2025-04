Luis Arce denuncia “sabotaje” en la Asamblea que frena créditos y proyectos esenciales

Durante el inicio de obras de ampliación del sistema de agua potable en Oruro, el presidente Luis Arce afirmó que ciertos sectores dentro de la Asamblea no quieren que el Gobierno avance con obras.

El presidente Luis Arce acusó este sábado a los legisladores de aplicar un “sabotaje” en la Asamblea Legislativa, bloqueando la aprobación de créditos para proyectos fundamentales destinados a resolver los problemas urgentes del país.

Durante el inicio de obras de ampliación del sistema de agua potable en Oruro, Arce afirmó que ciertos sectores dentro de la Asamblea no quieren que el Gobierno avance con obras y soluciones, con el fin de presentarlo como incapaz.

“Ellos no quieren que hagamos obras, no quieren que resolvamos los problemas, para que después nos digan que somos unos incapaces, que no sabemos manejar el Estado”, señaló el mandatario.

En su discurso, también mencionó que el financiamiento para varias iniciativas, como la mejora en el sistema de agua potable en la urbanización 12 de Octubre de Oruro, fue asegurado antes de que se presentaran los bloqueos legislativos.

El 2 de abril, la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazó el crédito de $100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que debían emplearse para la atención de emergencias y el voto en el exterior en los comicios generales de agosto.

Arce destacó que, pese a estos obstáculos, su gobierno sigue trabajando y cumpliendo con los compromisos asumidos. “Nosotros somos un gobierno que dice poco, pero hace mucho”, subrayó. Además, reafirmó su compromiso con la producción y el trabajo para superar la crisis económica, sin depender de ayuda externa.

El presidente también detalló otros proyectos que enfrentan retrasos por falta de aprobación legislativa, como el programa para la construcción de puentes en zonas rurales y la construcción de la Presa Cóndor Chinoca, que garantizará el suministro de agua en el municipio de Soracachi.