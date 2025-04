Manfred advierte con rescindir contrato esta semana si no se resuelve el tema de la basura

Mientras el tema continúa sin resolverse, las montañas de residuos sólidos se multiplican en distintos sectores de la ciudad desde hace una semana.

“Ya les he dicho esta mañana, muy temprano: ‘No hacen esta semana (el recojo), yo voy a rescindir contrato’; y yo ya veré qué es lo que hago en torno a la solución de la basura”. El alcalde Manfred Reyes Villa advirtió este lunes con rescindir contrato con el Complejo Industrial Verde, empresa a cargo del manejo de la basura en la ciudad de Cochabamba.

Desde hace una semana, el problema de la basura en la ciudad se ahonda. Con la restricción, por determinación judicial, del ingreso de basura desde el 21 de abril al botadero de K’ara K’ara, además de las negativas en otros lugares para la disposición final de los desechos que se generan en la ciudad, las montañas de basura se multiplican.

El Alcalde de Cochabamba afirmó que este es un problema recurrente, de varios años. Recordó que ya hubo tres adjudicaciones, durante su gestión.

“La primera vez han ido a Sacabamba y han incendiado, una pena, la empresa había invertido cuánto ya”.

La segunda vez, expresó, se había logrado que se continúe en K’ara K’ara, y que mientras ingresaba la basura para el cierre técnico, ahí estaría una planta de tratamiento de basura, de bioconversión, que se procesa de inmediato y que ni siquiera genera lixiviados.

“Ya podía estar. Lamentablemente, yo estuve de viaje esa semana, y han aprovechado para deshacer el contrato”, dijo, y aseveró que el tema es político, cuestionó que el Ministerio de Gobierno haya llegado para el cierre del botadero.

Observó también el fallo del Juzgado Agroambiental de Cochabamba. Dijo que es contradictorio, porque establece que ya no entre más basura y, a su vez, determina que se haga el cierre técnico; la Alcaldía expresó antes que es necesario estabilizar la celda número 2 con el ingreso de más residuos sólidos, unos 10 meses adicionales.

Reyes Villa describió que la tercera adjudicación es la actual, con el Complejo Industrial Verde.

“Se supone que tenía cuatro lugares, que ya habían conversado. Inclusive, han venido a mi despacho el Alcalde de Anzaldo y sus concejales”, expresó.

Cuestionó que, aunque la comunidad estaba de acuerdo, hubo grupos en contra.

“Han ido movimientos políticos, por atrás, con recursos económicos a evitar que entre la basura. Pero, si esta semana no lo hacen, yo voy a tener que rescindir contrato con la empresa, no pienso que se dé mayor plazo”, dijo, observando que no hay cuándo se recoja la basura.

“Ya les he dicho esta mañana muy temprano, no hacen esta semana, yo voy a rescindir contrato, y yo ya veré que es lo que hago en torno a la solución de la basura”, remarcó la autoridad.