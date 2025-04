Manfred: Bolivia debe ser un país federal cuando se entienda que el federalismo no es separatismo

Reyes Villa denunció los obstáculos burocráticos para acceder a financiamiento público.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El alcalde de Cochabamba y precandidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, reafirmó su propuesta de transformar Bolivia en un país federal, aclarando que esta visión no implica separatismo, sino una distribución más eficiente y clara de competencias entre los niveles de gobierno.

“Siempre he sido de esa idea. En 2002 he planteado llevar adelante al país a una Bolivia federal, cuando se entienda, cuando se socialice, que el federalismo no es separatismo”, manifestó Reyes Villa en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El líder político explicó que el federalismo ya funciona exitosamente en otras democracias del continente y que lo fundamental es establecer competencias bien definidas entre el nivel nacional, departamental y local. “Federalismo… Argentina es un país federal, Brasil es un país federal, Estados Unidos es un país federal, México es un país federal y no se han separado. Siempre que las competencias estén claras, todo funciona. Tenemos que empujar y profundizar totalmente las autonomías”, señaló.

En ese sentido, Reyes Villa cuestionó el centralismo excesivo que existe en Bolivia, ejemplificando con situaciones concretas que enfrenta como autoridad municipal. “Para arreglar el Teatro Achá necesito permiso del Ministerio de Culturas. Para arreglar la catedral, cuya cúpula se está cayendo desde hace más de tres años, no he podido conseguir autorización. Cualquier rato se cae”, expresó.

La autoridad reclamó que los gobiernos subnacionales deberían tener más autonomía administrativa y financiera, y lamentó que el proceso autonómico haya sido “distorsionado” con el paso del tiempo. “Han distorsionado las autonomías. Cuando queríamos llevarlas adelante, acuérdate, Santa Cruz decía todos. Pero después las distorsionaron y hoy estamos más centralizados que cualquier cosa”, manifestó.

En esa línea, también denunció los obstáculos burocráticos para acceder a financiamiento público. “Para sacar un Registro de Inicio de Operaciones de Crédito Público (RIOCP), en función de la capacidad de endeudamiento, tengo que ir al Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación. Si no, no se nos acuerda nada”, reclamó.

Asimismo, Reyes Villa recordó que fue uno de los impulsores de una Asamblea Constituyente durante el gobierno de Hugo Banzer, con el objetivo de reformar profundamente la Constitución Política del Estado, y que su propuesta de federalismo responde al mismo espíritu reformista.

En marco de esa su propuesta, dijo que plantea como prioridad un nuevo pacto fiscal, que redistribuya los recursos con criterios de equidad territorial, argumentando que la centralización ha empujado a la población a concentrarse en los ejes metropolitanos.

“¿Por qué crees que ahora yo estoy ofreciendo hacer un pacto fiscal? Porque la gente se viene concentrando en los ejes metropolitanos. Cada región debe tener recursos en función de sus ingresos”, señaló la autoridad.