Manfred desafía a los candidatos de oposición a bajar sus candidaturas en julio y sumarse al mejor perfilado

La decisión estaría supeditada a los resultados de una encuestadora internacional.

Manfred Reyes Villa en campaña electoral. Foto: Opinión/Dico Solis

Fuente: ANF / La Paz

El alcalde de Cochabamba y precandidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, desafió a quienes sean los candidatos de oposición a bajar sus candidaturas en julio y sumarse al mejor posicionado. La decisión estaría supeditada a los resultados de una encuestadora internacional.

“Yo desafío a ellos, en julio, antes de la elección, a que todos nos unamos al que va primero de la oposición, los desafío. Vamos a ver si realmente lo hacen. Yo estaría dispuesto, quiero ver si ellos estarían dispuestos”, retó Reyes Villa en Asuntos Centrales.

El precandidato recibió una baja aceptación en la última encuesta que promocionó el empresario Marcelo Claure, donde el senador Andrónico Rodríguez, sin anunciar que será un aspirante en los comicios, logró una ligera mejor votación respecto a los demás opositores.

“Habría que ver la responsabilidad y el compromiso de todos. Por eso, yo los desafío que hagamos eso en julio. Inclusive, podemos hacer alguna encuesta internacional, porque no siempre uno confía en las encuestas de acá. Yo no confío en las encuestas que acaban de hacer, me parecen interesadas. Habría que traer a la Gallup, por ejemplo”, sugirió.

El Bloque de Unidad tiene pendiente definir a su candidato de oposición a partir de tres encuestas con similares metodologías. Las principales figuras son Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.

El precandidato rechazó una posible renuncia a su candidatura a raíz de las últimas encuestas; sostuvo que no podría resignar el apoyo que ahora tiene sin siquiera haber comenzado la carrera electoral.