Manfred me perjudicó, el 30% de mis simpatizantes se fueron, asegura Chi

Chi subrayó que el electorado está buscando una alternativa “emergente“.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El precandidato presidencial Chi Hyun Chung lanzó duras críticas contra Manfred Reyes Villa, al asegurar que la alianza que intentó forjar con el exalcalde de Cochabamba tuvo un efecto negativo en su base de apoyo electoral. Chi afirmó que, tras el anuncio conjunto de unidad, perdió al menos el 30% de sus simpatizantes, situación que le habría afectado en plena carrera hacia las elecciones generales de agosto.

“Yo he perdido muchos simpatizantes por el hecho de haber dicho que iba a hacer una alianza con Manfred. Casi un 30% se ha ido, por otro lado”, declaró Chi, visiblemente afectado por las consecuencias de lo que califica como una decisión política malinterpretada por su base. “Muchísima gente casi me maldice, oiga, por haber unido con Manfred”, agregó en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Consultado sobre si el excandidato de Súmate lo perjudicó, Chi fue enfático: “Desde luego que nos ha perjudicado. Estoy hablando políticamente, de que usted mismo puede comprobarlo en las redes sociales. Fue en mala hora”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Chi explicó que su decisión de dialogar con Reyes Villa surgió de un genuino compromiso con la unidad, pero lamentó que el exalcalde no haya correspondido con acciones concretas. “Yo lo demostré, él no. Me sacrifiqué y le di la mano, pese a que eso iba a quitarme votos. Pero él no hizo lo mismo”, aseguró.

A pocos días del cierre del plazo para inscribir alianzas, el precandidato reafirmó su distanciamiento de Manfred y recalcó que ahora solo aceptaría su respaldo si este declinara su candidatura y pusiera toda su estructura al servicio de su proyecto. “Ahora ya si quieren aliar, bueno, Manfred tendrá que declinar con toda su estructura con el fin de apoyar a nosotros, Dios mediante”, sentenció.

Asimismo, Chi subrayó que el electorado está buscando una alternativa “emergente, nueva, que no haya vivido del Estado ni haya tenido relaciones con el poder político tradicional”.