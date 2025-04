Manfred Reyes Villa: «Hice bien en no estar en el Bloque de Unidad»

Sobre eventuales alianzas políticas rumbo a los comicios de agosto, Reyes Villa fue cauto, dijo que aún es temprano.

Santa Cruz.- El actual alcalde de Cochabamba y precandidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, afirmó que su decisión de no integrarse al Bloque de Unidad fue acertada, debido a las divisiones internas y falta de cohesión que atraviesa dicha agrupación por la candidatura presidencial para las elecciones generales del 17 agosto.

“Sí, yo hice bien en no estar en ese bloque de unidad porque era un bloque entre políticos, además que nunca me han invitado a ese bloque de unidad”, aseguró Reyes Villa en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El precandidato fue enfático al recordar su exilio forzado durante más de una década, rechazando las insinuaciones de que tendría vínculos con el Movimiento al Socialismo (MAS), argumento que, según él, algunos actores del Bloque de Unidad habrían utilizado como estrategia para desprestigiarlo.

“Nunca me han dicho, Manfred, entrar al bloque de unidad. Porque pretendían mostrarme como si yo fuera o tuviera algo con el MAS. Yo que he estado 11 años fuera de Bolivia y no porque yo quería”, declaró Reyes Villa al señalar que nadie quiere estar fuera de su patria, fuera de tu familia, fuera del país.

“Imposible. Entonces han querido entrar con guerras sucias. No, Manfred, es del MAS”, manifestó Reyes Villa, quien sostuvo que, como autoridad municipal, debe coordinar con instancias del Gobierno central por motivos administrativos, pero que ello no implica afinidad política.

“¿Por qué? Porque soy alcalde y tengo que coordinar. ¿Con quién? Con los ministerios para sacar un EOCP, una aprobación. Yo necesito estar en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Planificación, pero nunca he tenido ahí una reunión de tomar un café con el presidente o con alguien”.

“Reuniones, sí, de los alcaldes, cuando nos han convocado. Reuniones, digamos, con el Tribunal Supremo Electoral, ese tipo de reuniones. Entonces, mira, esta reunión ya del Bloque de Unidad se muestra que no había sido así”, manifestó el líder de Súmate.

El alcalde cochabambino ratificó su apuesta por una unidad construida desde la ciudadanía, y destacó su trayectoria política como prueba de su liderazgo y capacidad. “Yo sigo en esa lógica de buscar la unidad con el pueblo. Yo tengo toda la experiencia y la capacidad para sacar al país adelante (…). Es la quinta vez que soy alcalde de Cochabamba. He sido el gobernador de Cochabamba. Y hemos logrado, digamos, estas victorias. No te digo que sea fácil ganar una elección, pero más difícil es mantenerte”.

Con respecto a eventuales alianzas políticas rumbo a los comicios de agosto, Reyes Villa fue cauto. Si bien no descartó alianzas con sectores y agrupaciones, afirmó que aún es temprano para definir si se sumará a alguna candidatura distinta. “No, yo no quiero, digamos, darte una apreciación a priori. Vamos a ver qué ocurre después de que empecemos la campaña. Nosotros desde el día de hoy estamos iniciando campaña cumpliendo los pasos legales presidenciales”.

En ese marco, reafirmó que su objetivo principal es evitar el retorno del MAS al poder, instando a todos los actores políticos a anteponer los intereses del país. “Lo que menos deberíamos hacer y permitir es que vuelva el MAS. O sea, todos tenemos ahí que pensar primero en Bolivia antes que en cualquier otra situación”.