Michael Bolton habló por primera vez sobre su lucha contra un agresivo cáncer cerebral: «Quiero seguir adelante»

Por Osvaldo Ortiz

“Sucumbir al desafío no es una opción. Te metés en una especie de duelo, y ahí es donde descubrís de qué estás hecho”, afirmó Michael Bolton en una entrevista con People, sobre la batalla más dura que enfrenta en sus 72 años: un diagnóstico de glioblastoma, una forma agresiva y rara de cáncer cerebral que irrumpió en su vida a fines de 2023.

El hombre cuya voz inconfundible y canciones como “When a Man Loves a Woman” y “How Am I Supposed to Live Without You” marcaron décadas de la música pop y soul, ahora transita un nuevo escenario; el de la supervivencia, la introspección y el legado personal.

Ganador de dos premios Grammy y con más de 75 millones de discos vendidos, Bolton aseguró que su mayor prioridad hoy ya no es el escenario, sino el tiempo con su familia y el sentido de cada día vivido.

Un diagnóstico inesperado

El 4 de diciembre de 2023, Bolton fue sometido de urgencia a una cirugía cerebral. La intervención reveló un glioblastoma, uno de los tumores más agresivos del sistema nervioso. La noticia llegó “justo antes de las fiestas”, como él mismo relató a través de un mensaje a sus seguidores en redes sociales.

El diagnóstico lo tomó por sorpresa. “Estás recurriendo a tus recursos y a tu determinación de una manera que nunca habrías imaginado”, explicó el cantautor. Para Bolton, no se trataba solo de una cuestión médica, sino de una prueba existencial, ya que aseguró: “Te ves enfrentado a tu propia vulnerabilidad, pero también a tu fortaleza”.

Cirugía y proceso médico

La primera operación fue un éxito. De hecho, su hija Holly, de 47 años, recordó que apenas minutos después de salir del quirófano, su padre ya estaba cantando en la habitación del hospital. “Una enfermera que no sabía quién era me dijo: ‘¿Sabés que él canta así?’”, compartió entre risas también en diálogo con People.

Pero el proceso no terminó ahí. En enero de 2024, Bolton tuvo que someterse a una segunda cirugía, esta vez debido a una infección. A lo largo del tratamiento, recibió sesiones de radioterapia y quimioterapia, que finalizó en octubre pasado. Desde entonces, le realizan resonancias magnéticas bimensuales para monitorear que el tumor no haya regresado.

Su neuro-oncólogo, Ingo Mellinghoff, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York, destacó que lograr remover completamente el tumor, como en su caso, solo es posible en el 30% al 40% de los pacientes con glioblastoma. Sobre esto, Bolton admitió: “No me han dado un pronóstico, y prefiero que sea así. Elijo mantenerme esperanzado”.

Importancia de la familia

A lo largo de esta travesía, el sostén emocional fue su círculo más íntimo. Sus tres hijas —Holly, Isa (49) y Taryn (45)— junto a sus seis nietos, se convirtieron en su fuente diaria de energía. Vive en Westport (Connecticut), desde hace más de 30 años, y allí comparte trivias familiares y momentos de alegría con Amelia, Olivia, Dylan, Grayson, River y Jack.

“Estamos en esto juntos, y eso es todo”, afirmó su hija Taryn, dejando claro que la lucha contra el cáncer es una tema de importancia colectiva en su familia.

Más allá del acompañamiento emocional, el vínculo con sus hijas lo llevó a replantearse qué significa dejar un legado. “¿Cómo les doy cosas que puedan llevar con ellas? Lecciones de vida, amor, validación. Quiero estar del lado correcto de eso, para que se sientan bien con quiénes son”, reflexionó.

El arte como refugio

Aunque se encuentra alejado temporalmente de los escenarios, Bolton no abandonó la música. Trabaja con un entrenador vocal, realiza ejercicios de terapia de voz online y se mantiene activo físicamente con un entrenador personal y rondas ocasionales de golf. También medita diariamente para encontrar equilibrio mental.

La música sigue viva en su interior y sobre su postura, reveló: “Tengo un título para una canción: ‘No voy a caer sin pelear’”. El arte, como siempre, se convierte en su manera de procesar lo vivido y proyectarse hacia el futuro.

Nuevas perspectivas sobre la vida

Frente a un diagnóstico que cambia radicalmente las certezas, Bolton admite que su percepción del tiempo y la vida cambiaron profundamente. “Ahora encuentro consuelo con más facilidad. Todo esto me dio un sentido de apreciación más agudo. Es impensable no hacer lo mejor con tu tiempo”, reveló en su entrevista.

Durante la pandemia ya había comenzado a reflexionar sobre el papel de la música en tiempos oscuros. Su álbum “Spark of Light” incluyó el tema “Beautiful World”, inspirado en la necesidad de brindar esperanza. Ahora, ese mensaje cobra un nuevo peso personal. A propósito de esto, planteó: “Observábamos a nuestras familias y amigos, todos con capas de miedo encima. Sentí la responsabilidad de entregar promesa y luz”.

Lejos de mostrarse derrotado, Bolton se muestra determinado. “Quiero seguir. Siento que todavía hay mucho que hacer en el lado de la lucha”, sentenció. Justamente con esa determinación, con una voz que no se rinde, ni en el escenario ni en la vida, vuelve a sonar más fuerte que nunca.