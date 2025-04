Mineros anuncian vigilia indefinida en La Paz si Arce no los recibe y descartan reunión con ministros

El dirigente de Fencomin enfatizó que el sector rechaza el diálogo convocado por el Ministerio de Minería en tanto no esté presente el Primer Mandatario. También lamentó que, hasta la fecha, no hayan recibido respuesta de ninguna autoridad

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

La dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) afirmó este miércoles que instalará una vigilia indefinida en la ciudad de La Paz si el presidente Luis Arce no los recibe para atender su pliego de 17 puntos, que incluye principalmente el abastecimiento regular de combustible, el alza en los precios de los explosivos, entre otros. Advierten con masificar sus movilizaciones que se protagonizó en pleno centro paceño.

“A mis compañeros presidentes, socios de base vamos a convocar a una vigilia permanente para que estén atentos a lo que vaya a suceder y si no tenemos respuestas se radicalizarán estas movilizaciones. Si la convocatoria no es con el presidente (Luis Arce), no vamos a asistir”, anticipó el presidente del Consejo de Administración de Fencomin, Richard Cari Cari.

En ese sentido, enfatizó que el sector rechaza el diálogo convocado por el Ministerio de Minería en tanto no esté presente el Primer Mandatario. También lamentó que, hasta la fecha, no hayan recibido respuesta de ninguna autoridad y advirtió que las movilizaciones se radicalizarán en caso de no ser escuchados. La cita hecha por un grupo de ministros, entre ellos Alejandro Santos; de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo; de Medio Ambiente, Álvaro Rúiz, entre otros, prevista para esta noche a las 19.00 horas en instalaciones de YPFB, luego que el sector abandonó el encuentro ante la ausencia del presidente Arce..

“Estamos prestos para el diálogo, pero sólo con el Gobierno vamos a tener respuesta. Hoy hicimos una marcha pacífica, sin dinamita, respetuosa de La Paz. Hemos bloqueado porque las autoridades atentan contra el bienestar de nuestras cooperativas”, señaló.

En ese sentido, el dirigente expresó su preocupación por la falta de insumos fundamentales para la actividad minera, especialmente explosivos, lo que ha paralizado las operaciones en varias zonas productivas de minerales. “El material explosivo ha desaparecido. No tenemos con qué trabajar y la población tiene que entender nuestras medidas porque no hay otra forma de detener el alza de insumos y productos”, remarcó. Además, cuestionó el accionar de algunas autoridades, a quienes acusó de priorizar intereses políticos y de “cuoteo”, en lugar de atender las necesidades del sector cooperativista minero, que, mencionó, genera miles de empleos.