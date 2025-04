Monasterio tras vencer a Vélez: “Nos dieron por muertos, pero somos once contra once”

El entrenador de San Antonio de Bulo Bulo, Joaquín Monasterio, valoró la entrega de sus jugadores tras la histórica victoria 2-1 sobre Vélez Sarsfield por la Copa Libertadores.

Joaquín Monasterio, director técnico de San Antonio de Bulo Bulo, celebró con emoción la victoria de su equipo frente a Vélez Sarsfield, un triunfo que fortalece sus aspiraciones en la Copa Libertadores. El DT destacó la inteligencia táctica del equipo y el compromiso de sus dirigidos: “Hicimos un partido bastante inteligente, pudimos contrarrestar a un rival que juega bastante bien, que tiene bastante poderío ofensivo… sin duda merecimos la victoria”.

Consultado sobre la fórmula del equipo para obtener buenos resultados en tan poco tiempo, Monasterio fue claro:

“Mucho orden. La entrega que hacen los jugadores no solamente en los partidos, sino en el día a día. Hoy fue una prueba más del carácter que tienen estos jugadores, del poder de convencimiento que se han metido a la cabeza ellos de que somos once contra once, que la historia queda a un lado”.

Respecto al trabajo con balón parado, uno de los aspectos claves en el resultado, el entrenador afirmó:

“Lo hemos trabajado bastante, ellos se han convencido y salió, que es lo importante”.

Monasterio también hizo una reflexión personal, recordando los pronósticos que desestimaban a su equipo:

“No nos daban por vivos antes de esta competencia, pero ahí están demostrando que somos once contra once”. Agradeció a sus jugadores, a la dirigencia y a su equipo técnico, subrayando: “Estamos trabajando 24 horas para que los jugadores se sientan lo mejor posible. Eso a uno le genera satisfacción”.

La victoria ante Vélez refuerza el sueño de San Antonio de Bulo Bulo, que se aferra a la humildad y al trabajo para seguir haciendo historia en el torneo continental.