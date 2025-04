Montaño afirma que no se esconderá ante orden de aprehensión por el caso Sabsa

Las declaraciones de Montaño se dan luego de que el juzgado Público Civil, Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, en Santa Cruz, libró una orden de aprehensión en contra del ministro Montaño por el caso de un proceso laboral activado por los extrabajadores de Sabsa.

eju.tv / Video: Ministerio de Obras Públicas

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, afirmó este martes por la tardes que la notificación por el caso de un proceso laboral activado por los extrabajadores de Sabsa recién le llegó en esta jornada y que se presentará a declarar, pese a que la orden de aprehensión se conoció ayer. Incluso manifestó que el juez que sigue el caso cometió muchas irregularidades.

«Nunca tuve una relación laboral con los trabajadores de Sabsa o que me diga alguien que he firmado uno de esos contratos, era una empresa privada y el Código de Comercio señala que el presidente del Directorio asume la representación legal y no así el ministro de Estado, esto es un acto ilegal (…). He vuelto de Tarija a asumir defensa, no voy a escapar ni huir a esta responsabilidad, voy a defender los recursos de los bolivianos», aseguró Montaño, quien indicó que el juez que sigue el caso ha cometido varias irregularidades, tomando en cuenta que la empresa es una Sociedad Anónima, por lo que se deberían dirigir al Directorio de la empresa.

Las declaraciones de Montaño se dan luego de que el juzgado Público Civil, Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, en Santa Cruz, libró una orden de aprehensión en contra del ministro Montaño por el caso de un proceso laboral activado por los extrabajadores de Sabsa. La disposición judicial está vigente y será entregada a la Policía para su ejecución este martes, indicó Alfredo Chávez, uno de los cerca de 300 extrabajadores de la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) afectados.

Aseguró que «defenderá» los recursos económicos de la población boliviana y que cuando los extrabajadores, señaló, que pretenden que se les pague 55 millones de bolivianos se atenta contra los recursos públicos. Incluso dijo que el problema data de la gestión de Evo Morales y que tuvieron casi 10 años para resolver el problema.

Según los antecedentes, el representante de los exfuncionarios en La Paz, Alfredo Chávez, recordó que Montaño se comprometió a pagar la deuda en caso de existir una sentencia ejecutoriada. “Hoy en día la sentencia está ejecutoriada y se pide la detención del ministro de Obras Públicas por ser el mayor accionista de Sabsa”, afirmó.