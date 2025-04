Morales no tiene sigla aún y está acosado por la inhabilitación

Evo Morales es el precandidato más intenso de la carrera electoral. No hay día que no haga nada: o está en encuentros políticos o polemiza en redes sociales. Sin embargo, no tiene sigla y está acosado por la inhabilitación.

El viernes, en el cierre del registro de alianzas para las elecciones generales del 17 de agosto, los seguidores del expresidente esperaban el anuncio de su participación a través de un nuevo acuerdo, en vista de la ruptura con el Frente Para la Victoria (FPV).

Morales consideró que este quiebre político fue causado por presión de parte del gobierno del presidente Luis Arce.

Tranquilidad

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Antes de cualquier susceptibilidad, el líder político puso paños fríos a la preocupación partidaria el viernes. “Transmitimos a nuestra militancia: tranquilidad y certidumbre. Tenemos sigla garantizada para participar en las elecciones presidenciales del 17 de agosto”, escribió en redes sociales.

“Por seguridad y para evitar persecución, sabotaje y presión del Gobierno, no anunciaremos la sigla con la que concurriremos a las urnas”, justificó Morales.

Esa noche, cinco alianzas fueron registradas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). No se supo si una de ellas contempla la candidatura de Morales.

Bulo Bulo

El sábado, durante su proclamación en Bulo Bulo, el expresidente volvió a señalar que su militancia no se preocupa, que ya cuenta con una sigla.

De ser jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido con el que llegó al poder y gobernó 14 años el país, Morales llegó a ese extremo debido a disputas internas con el presidente Luis Arce, de quien cuestionó su eventual postulación a la reelección.

El 14 de noviembre de 2024, a través de la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) validó el X Congreso del MAS de El Alto, que entre el 3, 4 y 5 de mayo de ese año, eligió al dirigente campesino Grover García como el nuevo presidente de esa fuerza política. Así, Morales resultó despojado del cargo.

Prohibición

Además, el Auto Constitucional 0083/2024 ECA, del 1 de noviembre de 2024, que prohíbe candidaturas de autoridades electas de los cuatro órganos del Estado más allá de dos periodos continuos o discontinuos, pone en tela de juicio la eventual candidatura de Morales.

Al contrario, éste y su militancia defienden la premisa de que no hay norma ni fallo que impida su postulación presidencial.

Según el calendario electoral, entre el 14 y 19 de mayo los partidos y alianzas deberán registrar a sus candidatos. Una vez inscrito Morales como posible candidato, el TSE definirá finalmente su validación o no como tal.

Sus detractores, entre ellos el presidente Arce y la oposición, consideran que el exmandatario no debería ser habilitado.

A pesar de ese auto y las consideraciones políticas, Morales cumple una intensa actividad electoral en su bastión del Trópico de Cochabamba, aparentemente despojado de cualquier preocupación y con la seguridad de que va a ganar con más del 60% de votos.