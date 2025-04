Murió a los 94 años Theodore McCarrick, ex cardenal acusado de abusar de menores

Había sido despojado de su estado clerical en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado sexualmente de niños y adultos -muchos seminaristas- durante décadas

Theodore Edgar McCarrick (REUTERS/Alessandro Bianchi/Archivo)

Fuente: Infobae

El ex cardenal Theodore McCarrick, quien fuera el clérigo de más alto rango en la Iglesia Católica de Estados Unidos y cayó en desgracia cuando fue acusado de abuso sexual de menores, murió a los 94 años, anunció este viernes el arzobispo de Washington, Robert McElroy.

McCarrick fue despojado de su estado clerical en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado sexualmente de niños y adultos -muchos seminaristas- durante décadas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Hoy me enteré del fallecimiento de Theodore McCarrick, ex arzobispo de Washington. En este momento, siento especial preocupación por aquellos a quienes perjudicó durante su ministerio sacerdotal. A pesar de su dolor constante, oremos con firmeza por ellos y por todas las víctimas de abuso sexual”, declaró McElroy en un comunicado.

Según algunos medios locales, el fallecimiento se produjo el jueves en Misuri, donde residía el ex cardenal, nacido en Nueva York en 1930.

En 2023, un juez de Massachussets desestimó los cargos de abuso contra McCarrick en ese estado alegando que no podía ser juzgado porque sufría demencia.

McCarrick, que fue arzobispo en Newark (Nueva Jersey) y Washington D.C. y en 2001 fue elevado al rango de cardenal por el papa Juan Pablo II, era uno de los clérigos más prominentes de la Iglesia Católica y estaba a cargo de recaudar fondos para el Vaticano, cautivando a famosos, donantes y presidentes de Estados Unidos.

En 2018, renunció a su ministerio cuando fue acusado de abusar de una serie de sacerdotes y jóvenes seminaristas durante décadas.

El Vaticano anunció en 2019 que el papa Francisco había expulsado al arzobispo del sacerdocio después de que el juicio canónico lo encontrara culpable de abusar sexualmente de menores.

McCarrick fue despojado de su estado clerical en 2019 después de que una investigación del Vaticano determinara que había abusado sexualmente de niños y adultos (REUTERS/Alessandro Bianchi/Archivo)

Cartas revelaron cómo el cardenal “preparaba” a sus víctimas de abuso sexual

A simple vista, las postales y cartas escritas a mano parecen inocentes, hasta cálidas. Las firma “El tío T” o “Tu tío, el padre Ted”.

Pero la correspondencia que escribió el cardenal Theodore McCarrick a jóvenes que lo acusan de abusar sexualmente o acosar ofrece una mirada a las formas en que un depredador prepara a su presa, según dos expertos en prevención de abusos que analizaron las cartas para la Associated Press en 2019. Llenas de halagos, familiaridad y alardeos de su poder, las cartas revelan cómo un obispo trotamundos hacía que jóvenes vulnerables se sintiesen especiales, para luego aprovecharse de ellos.

La agencia AP publicó las cartas que McCarrick escribió a tres jóvenes en la antesala de la difusión del informe del Vaticano sobre quién sabía qué y cuándo se enteró en relación con los esfuerzos del prelado por acostarse con futuros sacerdotes. El acceso a un arzobispo por parte de jóvenes que quieren ser sacerdotes “es un elemento clave en el proceso”, dijo la experta Monica Applewhite.

El papa Francisco expulsó del sacerdocio a McCarrick, de 89 años, en febrero de 2019, después de que una investigación de la iglesia determinó que había abusado sexualmente de seminaristas, tanto adultos como menores de edad.

El papa Francisco expulsó del sacerdocio a McCarrick, de 89 años, en febrero de 2019 (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)

El caso ha afectado la credibilidad de la jerarquía católica, dado que las acciones de McCarrick fueron denunciadas a pilares de la iglesia en Estados Unidos y el Vaticano, no obstante lo cual McCarrick siguió siendo un influyente cardenal hasta su caída en desgracia.

El testimonio de James Grein, de 61 años y el primer niño que bautizó McCarrick, fue un elemento clave de la investigación del Vaticano. Hijo de amigos de la familia, Grein dijo que McCarrick comenzó a abusar sexualmente de él cuando tenía 11 años, incluso durante la confesión y en bodas y otras celebraciones.

En una entrevista con la AP, Grein dijo que el cariño que su familia le tenía a McCarrick lo obligaba en cierta medida a pasar tiempo con McCarrick los fines de semana, cuando no estaba en el internado donde cursaba estudios, y que durante esas visitas el religioso abusaba de él.

“Si no iba a ver a Theodore, mis hermanos, mis hermanas o mi padre siempre me preguntaban, ‘¿por qué no lo fuiste a ver?‘”, dijo Grein.

Esa dinámica de la familia se refleja en las postales que McCarrick le enviaba a Grein. Cartas sin matasellos que iban incluidas en las cartas que McCarrick le enviaba a su padre.

“Se acerca el momento de tu visita al este”, le escribió McCarrick a Grein cuando estaba en el internado en Woodside Priory School de California a fines de la década de 1970. “Llamaré a tu casa uno de estos días para ver qué arreglaron”. Firmaba: “Los quiero mucho, tu tío, el padre Ted”.

Ex seminaristas relataron cómo McCarrick invitaba a grupos de jóvenes a excursiones de pesca de fin de semana o a su casa en la playa, siempre invitando a uno de más, lo que obligaba a uno a dormir en su cama.

McCarrick negó haber tenido relaciones sexuales con nadie, pero admitió que “una desafortunada falta de criterio” hizo que compartiese su cama con otros hombres, según un correo electrónico enviado en el 2008 al Vaticano.

Fuente: Infobae