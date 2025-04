«No podemos asumir ningún incremento, hace daño a la población»: Cadex rechaza un posible aumento salarial

El 13 de marzo pasado, la COB entregó al Gobierno su pliego petitorio 2025, en el cual pide un incremento salarial de 15% al mínimo nacional y 20% al haber básico.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, se sumó a la postura de los industriales y dijo que su sector no puede asumir un incremento salarial. En su criterio, ese tipo de medidas «hacen daño a la población».

«Un incremento salarial, así como todo lo que viene sucediendo durante los últimos 20 años, lo único que está haciendo es hacerle más daño a la población boliviana», señaló.

«No nos damos cuenta que un incremento salarial supuestamente podría salvar la situación del incremento de los precios de la canasta familiar, como lo hemos escuchado de varios de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y otros», añadió.

El 13 de marzo pasado, la COB entregó al Gobierno su pliego petitorio 2025, en el cual pide un incremento salarial de 15% al mínimo nacional y 20% al haber básico. El beneficio se acostumbra promulgar el Primero de Mayo, Día del Trabajador. Se estipula que se paga con carácter retroactivo desde enero.

Barriga indicó que «solo beneficia» al 12% o 14% de los trabajadores «porque tenemos entre 85% y 86% de una economía informal de la generación de empleo» que no se beneficia de un incremento.

El ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, deslizó la posibilidad de que el Gobierno apruebe el alza salarial, aunque no precisó el porcentaje.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz señaló que las restricciones a las exportaciones, las bandas de precio y otros aspectos complican este panorama.

«Tenemos al Estado constantemente encima de nosotros, generando una presión sobre lo poco que podemos hacer», dijo y afirmó que por ello urgen el cambio de modelo económico, que es «el culpable de la situación».

«No podemos asumir ningún incremento», remarcó Barriga, quien comparó la situación del diálogo por el incremento salarial con un partido de fútbol.

«Están jugando un partido de fútbol con nuestra pelota, en nuestra cancha y no nos han invitado a jugar el partido. Están negociando en mesas de negociación, pero dónde está el sector empresarial, dónde estamos nosotros, no nos toman en cuenta y no es solo este año, es constante esta situación», sostuvo.

Advirtió que un posible incremento derivará en una menor generación de empleos, por lo tanto, en su juicio, no es recomendable en la actual situación económica que afronta el país.